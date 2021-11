Niña autista de 10 años se ahorca después de meses de bullying

Isabella Faith Tichenor se ahorcó y fue encontrada muerta por su madre Brittany Tichenor-Cox la semana pasada, después de decirle a su madre que la amaba.

La niña ya le había dicho a su familia que era intimidada en la escuela primaria Foxboro en Utah, pero sus preocupaciones fueron ignoradas por la escuela y maestros.

El abuelo de Izzy, Gregory Tichenor, le dijo al diario The Sun que el abuso recibido por la pequeña fue tanto verbal como físico. “Mi hija fue con la maestra y ella fue con el director y no se hizo nada. Esto ha pasado durante meses y no se hizo nada”, señaló Tichenor.

El Distrito Escolar de Davis dijo a los medios locales que “se toman en serio todos los incidentes y denuncias de acoso. Descubrimos que el distrito era deliberadamente indiferente al clima racialmente hostil en muchas de sus escuelas”.

“La Primaria Foxboro ha trabajado extensamente con la familia y continuará brindándoles ayuda a ellos y a otras personas afectadas por esta tragedia”.

“Izzy era una niña hermosa. Disfrutaba del patio de recreo y de estar con la familia. Estaba cerca de sus cinco hermanos Ella le había dicho a su mamá que la amaba y que amaba a Dios y esa fue la última vez que hablaron. Luego la encontraron”, cerró conmovido su abuelo.

