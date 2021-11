The house of Gucci, 2 años de investigación que van ahora a la pantalla grande

Más de un centenar de entrevistas, 18 meses de búsqueda y reporteo y otros seis meses para tener el texto final, fue lo que necesitó la escritora Sara Gay Forden para finalmente tener su libro "The house of Gucci: A sensational story of murder, madness, glamour, and greed".

El texto sigue el asesinato del empresario Maurizio Gucci, quien recibió un disparo en 1994 de un sicario que contrató su exesposa, Patrizia Reggiani. Esta es la primera vez que su obra va a la pantalla grande. La novela sirvió además de base para la cinta "La casa Gucci", que se estrenará el 24 de noviembre bajo la dirección de Ridley Scott y con un elenco que incluye a Lady Gaga (como Patrizia), Adam Driver (Maurizio) y Jared Leto (Paolo Gucci). 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste