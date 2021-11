LA VOZ DEL DIHABLO

Hace tiempo me dijeron que aquí no pasa nada… Rezaba la frase de Caifanes a principios de los 90 y hoy, treinta años después, parece que aquí no pasa nada.

La pandemia persiste y ya casi casi nos acostumbramos a coincidir en el tiempo, de no ser porque aún hay contagios y una que otra víctima mortal, pero hemos tenido que salir a la calle, a los bares, a tocar de nuevo las vibras más sensibles a través de la música que tanto nos apasiona. En la Comarca Metalera, el rock ha llenado de nuevo cada rincón, al punto que varios eventos se "empalman", para repartir al público ávido de nuevas aventuras musicales. Hace poco, una banda lagunera andaba en plena promoción de su segundo material subido a plataformas, porque dicen que el disco o vinil es cosa del pasado (creo que se debieron dar cuenta también que los tiempos modernos pueden ser ingratos). Luego, llegó un visitante extraño por estos lares para pasar casi desapercibido, pese a su aspecto campirano, The Nameless Group dejó un grato sabor de boca entre quienes pudimos saborear un poco de su presentación; sombrero norteño y caras pintadas a la 'black metal', lo de menos es su aspecto. Grandes músicos, grandes tipos. Rexless y Heroyna, por su parte, compartieron escenario en una noche de versiones de bandas famosas de los 90 y dos miles. Canciones ya por todos conocidas pero que difícilmente podremos escuchar en esta tierra en sus versiones originales. El duelo entre coterráneos parece tener éxito, pese al escaso público en el breve espacio. Mientras, un grupo consolidado en la controvertida escena del 'cover', Reina Roja, sigue rompiéndola sin que alguien pueda hacer algo para detenerlos. Su interpretación de Guns N' Roses "es lo de hoy", en escenarios plurifuncionales en estilos y gustos. Vayamos a la parte 'rocker', tanto en lo tradicional como en lo experimental: Se anuncia la visita de una banda llamada Anima Tempo, con más de 10 años de trayectoria y éxitos en otras latitudes. La acompañan Siniesthro, que no se cansan de estar aquí y allá, y Midaz, revelación para muchos como el grupo del momento. Es la velada perfecta. En escena, aparecen primero los que se hacen habituales y cada vez mejores músicos. Propuesta 'sabbathiana' que poco a poco deja ver un propio estilo del que, a fuerza de puro ensayo, se esperan grandes cosas. Siniesthro 'is on the stage' con un futuro prometedor. Tras un repertorio de media hora sin interrupciones, dan paso a Midaz y ese sonido anclado en los 80, más una respectiva dosis de vitalidad. ¡Vaya combinación! ¿De dónde han salido estos cinco? De la improvisación, nadie. Con base en las guitarras de José Mesta y la batería de Sergio Martínez, sumado a la voz de Andrés Espada, el bajo de Daniel Mesta y la guitarra rítmica de Firio Verástegui, la banda propone volver tres décadas atrás para refrescar un sonido ya de por sí mágico, que se hace vigente con atinadas y cada vez más frecuentes apariciones de grupos como Midaz. Lo destacable va por dos vertientes: por un lado, 'covers' interpretados a la perfección (es como tener a David Coverdale en persona) y por otro, temas originales que pronto se vuelven familiares; una vez que los escuchas, lo mínimo que quieres es tenerlos en tu fiesta de cumpleaños. Para cerrar, Anima Tempo, un grupo que va de la experimentación a la internacionalización. Rápidos y furiosos, atinados en su ritmo y tono. Precisos, exactos, sencillos y encaminados a una música que evoluciona corte a corte. Originarios de la CDMX, han viajado kilómetros para ofrecer una propuesta que en el país no ha sido fácil de digerir, pero que con un poco de oído y tiempo, se vuelve toda una experiencia. El viaje que proponen ofrece pasajes misteriosos en terrenos poco explorados y otros un tanto oscuros. Nos recuerda de pronto a grupos como Opeth, Animals as Leaders, Dream Theater, Green Carnation, Tool… Guturales, voces limpias; atmósferas únicas y desconocidas. Vale la pena el paseo musical. Tocó el tiempo para una jornada progresiva con The Advent Equation y dos de los mismos que no hace mucho promocionaban su segundo material 'online' (otra noche para la historia); este fin de semana que pasó en el corazón de Torreón, donde aflora la vida galante, cuna de una ciudad en constante revolución. ¿Pueden con eso?