Carmen Salinas hospitalizada de emergencia por derrame cerebral

... caes bien pedoRito, pá ser un hijo perdido de allá de la sonaja, no dejas de ser mamón jojojojojojo

Adolfo_mtz_ch

Hoy, 8:44 am

publicado por: Adolfo M C

Es una muestra y que no se les olvide que no somos eternos .. y que finalmente no te vas a llevar nada .. de lo robado

