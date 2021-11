Las citas en el SAT se regularizan en Torreón

Luego de que regresó la totalidad del personal a laborar a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se regularizó la atención a los contribuyentes, por lo que las citas ya se obtienen el mismo día o en 48 horas como máximo. No obstante, indicó que enfrentan un alto porcentaje de abandono, hasta del 30 por ciento.

"Hoy por hoy, hemos tenido casos de un contribuyente que acude sin cita y se le da el acceso a la sala de internet, y el mismo día, en cuestión de minutos o en el transcurso del mismo día; entonces, ya está todo nuestro personal de regreso a la nueva normalidad, lo que permite que se puedan retomar las citas", dijo Francisco Javier Macías Gallardo, titular de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente en Torreón.

Señaló que el SAT en Torreón atiende, en promedio, entre 150 y 180 personas físicas por el trámite de e.firma, y alrededor de 50 a 60 contribuyentes para la renovación de persona física, dada la modificación en el esquema para la obtención de una cita, lo que consideró que ha mejorado los tiempos.

No obstante, explicó que el porcentaje de abandono no deja de ser alto, al grado de que en 3 de cada 10 citas que se agendan no llega el contribuyente.

"Aquí es importante que si el contribuyente no tiene la seguridad de que va a ocupar la cita, la recomendación es que la tramiten cuando tengan la certeza de que irán y, dos, el sistema permite que, con anticipación, se pueda cancelar y dejar el espacio a otra persona", comentó.

Macías Gallardo dijo que el abandono alcanza entre un 25 y 30 por ciento en Torreón.