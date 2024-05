Zuriel Rosas, candidato de Movimiento Ciudadano, lleva apoyo a El Vergel

Habitantes del ejido El Vergel solicitaron apoyo al candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Zuriel Rosas, luego de la contingencia que se presentó por el desborde del canal que pasa por esta comunidad ubicada en la zona rural de Gómez Palacio.

Rosas Zuriel aseguró que el apoyo se logró gracias a una colecta realizada en la llamada Casa Naranja, ubicada en la zona Centro de Gómez Palacio. Detalló que ciudadanos donaron voluntariamente alimento y artículos no perecederos que se entregó a los afectados.

"Es una cuestión humanitaria, ahorita lo que importa es ayudar a la gente”, dijo Zuriel Rosas, al explicar que no se condicionó la entrega que fue realizada a toda persona sin importar raza, preferencia, religión o partido político.

Según explicó Zuriel, un grupo de personas que se identificaron como simpatizantes del PRI, se inconformaron por su presencia y la acción de entregar el apoyo, pero las personas que lo requerían hicieron caso omiso.

“Nosotros le llamamos, nosotros le pedimos ayuda. Si no ayudan o estorben, fuera, fuera”, gritaron los habitantes, que sí buscaban recibir el apoyo, a los que trataban de impedirlo.

Lo sucedido quedó evidenciado durante una transmisión en vivo que se realizó por redes sociales.

“Aquí recibimos ayuda de quien venga, no porque es PRI, no porque es PAN, no porque es Morena, aquí se va a recibir ayuda, deberían de venir a ayudar”, fueron parte de las consignas de la gente que lanzó ante la inconformidad por personas que se oponían a que otros locales recibieran el apoyo de Zuriel Rosas.

Fue el pasado 16 de mayo el canal se desbordó debido al gran acumulamiento de basura que había y que aún hay todavía en esta infraestructura cuya limpieza corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informaron autoridades locales de Protección Civil, al detallar que al menos 25 casas resultaron afectadas y hubo muchas personas damnificadas.