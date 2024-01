Zona Metropolitana de La Laguna registra la cifra más baja de homicidios de los últimos 33 años

La Zona Metropolitana de La Laguna (ZML) cerró el año con una reducción de 46.2% en los homicidios violentos, fueron 35 a lo largo de 2023, siendo el número más bajo desde que se tiene registro, es decir, desde hace 33 años. Uno de cada tres se cometió con arma de fuego y destaca que Torreón no registró ningún caso en los meses de mayo, noviembre y diciembre.

En el reporte anual sobre incidencia delictiva elaborado por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI Laguna), se dio a conocer que el 2023 cerró con cinco carpetas por feminicidio, lo que equivale a un 64.3% menos que 2022, se trata de niveles que no se tenían desde 2016. En 7 de los 12 meses del año no se registró ningún caso, y en los que sí, no fue más de un caso por mes.

Diciembre fue el tercer mes con más homicidios culposos en el año (accidentes de tránsito) con 13 fallecimientos, cerrando con 121 carpetas, un 21% más que 2022. En Torreón ocurrieron 49 casos (40.5%), seguido de Gómez Palacio con 43 (35.5%), el 14.9% en

Matamoros 18 (14.9%) y por último Lerdo con 9 (7.4%).

En el reporte se menciona que van 15 meses consecutivos sin ningún caso de secuestro en la ZML.

Los robos con violencia se redujeron 70.7%, para terminar con 220 casos, la cifra más baja desde 2015 que se tiene registro. Diciembre fue el segundo mes más bajo con apenas 8 carpetas registradas en toda la ZML. El robo de vehículo disminuyó 39.6% respecto a 2020, cerrando el año con 217 carpetas, de las cuales el 22.5% fue con violencia. El municipio de Matamoros no registró ningún caso durante todo el 2023.

Tanto los robos a casa habitación como a negocio, registraron bajas de 54.9% y 64.1% respectivamente. Ambos delitos tuvieron su mes más bajo en diciembre con solo 18 y 15 carpetas respectivamente, donde más del 90% fueron sin violencia.

El delito de violación se redujo 7.1% en 2023, en donde Torreón registró la mayor cantidad de casos con 139 de los 182 que se registraron en toda la ZML.

La tasa por violencia familiar bajó 14.6%, la más alta se registró en Torreón (1.6 veces arriba de la nacional). Todos los municipios de la ZML, excepto Lerdo, mantuvieron sus tasas por encima del promedio, siendo la causa penal más alta.

Las detenciones por narcomenudeo cayeron 5% en 2023, es la segunda causa penal más frecuente en la ZML. Matamoros registró la tasa más alta, 5.8 veces por arriba de la nacional.