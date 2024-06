Zoé Robledo asegura mantenimiento a equipos de aire en clínicas

El director general del IMSS, Zoé Robledo aseguró que ante las altas temperaturas que se presentan en la región lagunera, están dando mantenimiento correctivo mayor para que tanto las máquinas Chiller como las unidades manejadoras de aire puedan funcionar de manera óptima.

“Y así nuestros derechohabientes, el personal médico y administrativo, puedan estar en un ambiente confortable dentro de nuestras unidades”, dijo mediante una publicación en sus redes sociales oficiales.

Además, mencionó que la institución de salud se coordinará con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evitar sobrecargas eléctricas o variaciones de voltaje, que puedan generar problemas en la operación de los equipos.

El funcionario federal visitó ayer sábado la Central de Servicios que brinda soporte a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 así como al Hospital General de Zona (HGZ) No. 16, ambas ubicadas sobre el bulevar Revolución.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Robledo dijo que dialogó sobre el tema con el nuevo delegado del IMSS en Coahuila, José Valeriano Ibáñez de la Rosa, así como con Javier Guerrero García, director de Operación y Evaluación. “Para ver cuáles eran los problemas en el cuarto de máquinas, ha habido un incremento de las temperaturas que generalmente saturan y ponen en estrés a los propios equipos de aire acondicionado, ya se han ido resolviendo, tenemos que resolver temas de plantilla de personal, porque al final de cuentas un hospital tiene que estar 24 horas del día, con todos los servicios y más con estas altas temperaturas”, declaró.

REVISAN ELEVADORES

El director añadió que además de los sistemas de aire acondicionado, están revisando los elevadores en las clínicas de todo el país.

Indicó que de 1,200 ascensores que tiene el Seguro Social, 40 están fuera de servicio.

“También por una razón histórica, se compraron durante mucho tiempo elevadores que no son de marcas conocidas, elevadores medio hechizos y justo por eso me reuní con las tres marcas líderes del mundo, no de México nada más, y lo que nos manifestaban era eso, hay elevadores que compró el IMSS en otros años como los Hitra, 180 elevadores de una marca que no era conocida en México”, apuntó.

Comentó que a la reunión, también acudió la Asociación de Elevadores y que se acordó trabajar en equipo para poder hacer una mejor norma en términos de elevadores, es decir, que sean ascensores con refacciones en México y que haya personal capacitado para el mantenimiento. “Y abandonar este asunto de marcas con componentes multimarca”, concluyó.