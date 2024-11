Zayn Malik le rinde homenaje a Liam Payne en concierto

Ha pasado más de un mes desde que se dio a conocer la muerte del cantante británico Liam Payne en Buenos Aires, Argentina. Uno de sus excompañeros de One Direction dedicó un momento especial en el inició de su gira para Liam, lo cual conmovió a sus fanáticas.

La gira de conciertos de Malik llamada Stairway To The Sky Tour ha dado inicio en Leeds, Inglaterra, después de haber pospuesto las fechas de Estados Unidos tras la muerte de Payne. Zayn deleitó a sus fanáticas al subir al escenario después de estar de estar ausente por algunos años.

En la primera noche de este tour contó con un total de 18 canciones, entre las que están "Pillow Talk" y "Bordersz", sin embargo, al final del espectáculo se vivió un momento muy emotivo.

Homenaje a Liam Payne

Al final la primera presentación, en la pantalla del escenario se leyó el mensaje: "Liam Payne, 1993-2024, Love you, bro". Lo cual conmovió a las personas que se encontraban presentes en el concierto, así como a miles de fanáticas en redes sociales.

"Qué hermoso primer show y Zayn fue increíble, Dios mío, pero luego este tributo me hizo llorar", "Esto es tan sano pero triste al mismo tiempo", "¡Qué homenaje más bonito! No me imagino cómo se siente ahora mismo. Conocía a Liam desde 2008", son algunos de las reacciones en redes sociales.