Zac Efron es llevado de emergencia al hospital tras ser hallado en una piscina

Zac Efron sufrió un incidente en una piscina, por lo que tuvo que ser hospitalizado, así lo informó el portal de noticias TMZ, donde precisaron que fuentes con conocimiento directo dijeron que el actor de 36 años fue encontrado dentro de la piscina por dos personas que trabajaban en la villa y lo sacaron del agua.

Precisaron que Efron fue llevado a un hospital en Ibiza, España después del incidente, sin embargo, se encuentra bien según lo declarado por el representante del actor, quien precisó que Zac fue llevado al hospital como medida de precaución después de lo que describen como un "incidente menor de natación" en una villa en Ibiza el viernes por la noche.

Zac Efron ya fue dado de alta del hospital la mañana de este sábado y está en recuperación según declaraciones de su representante.

El actor se está dando un descanso después de su trabajo en "The Iron Claw", protagonizada por Jeremy Allen White, además de su aparición junto a John Cena en "Ricky Stanicky".

"Me gustaría decir que planeo tener un equilibrio en los personajes que interpreto pero no es así, necesitaba esto ('Ricky Stanicky') después de 'The Iron Claw', necesitaba poder divertirme en el set", aseguró Efron quien en diciembre de 2023 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Habla su representante

El representante de Efron calificó el suceso como un “incidente menor de natación” que tuvo lugar la noche del viernes. No obstante, no aclaró cómo se puede considerar un incidente menor cuando Efron tuvo que ser rescatado de la piscina y trasladado al hospital.