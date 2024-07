Yordi Rosado y Adal Ramones tienen emotivo reencuentro

Se vivió uno de los encuentros más emblemáticos de la televisión mexicana, pues los exconductores de "Otro rollo" pudieron reunirse y ocasionaron que el público se sintiera nostálgico por recordar los buenos momentos de este programa.

Hoy en día, Yordi Rosado se destaca como uno de los conductores más destacados en la industria del entretenimiento en México. Su programa de entrevistas dominical ha consolidado una amplia y fiel audiencia. También participa en podcasts y programas de radio.

No obstante, hace unos 20 años, Yordi ya era una figura reconocida gracias a su participación en el famoso programa Otro Rollo, junto a Adal Ramones. Esta colaboración fue muy exitosa entre los jóvenes mexicanos.

Emotivo reencuentro

Recientemente, Yordi Rosado compartió en sus redes sociales un emotivo reencuentro con su compañero de muchos años. Adal Ramones visitó el foro de Yordi, lo que resultó en un encuentro lleno de emociones que alegró a numerosos seguidores que crecieron viendo a este dúo en la televisión.

Ambos se mostraron felices y con una gran sonrisa, reviviendo momentos icónicos del programa de Televisa y transportando a miles de seguidores a su infancia. Incluso se tomaron el tiempo para recrear su clásico "Oh Oh digo yo".

Sin embargo, no todos reaccionaron positivamente al video compartido por el conductor y locutor, ya que algunos comentarios criticaban fuertemente a Adal Ramones por "quedarse estancado" en su personaje de hace 20 años, a diferencia de Yordi Rosado, quien ha tenido éxito tanto en proyectos individuales como en diversas colaboraciones.

¿Cuál fue la reacción del público?

Los usuarios en línea también recuerdan con nostalgia los días de gloria de "Otro Rollo" y comparten comentarios positivos como "Qué nostalgia verlos juntos de nuevo" y "Son un dúo genial de personajes que con su carisma y talento logran captar la atención del público".

Aunque algunos creen que Adal Ramones no ha superado el mítico programa: "Qué lástima que no pudiera destacar en otra cosa", "Adal Ramones no supera a otro rollo, y Yordi pudo sobresalir y ser un gran conductor", "Adal vive del pasado y Yordi se renovó".