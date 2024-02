'Yo también le caché varias cosas'; Luisito y Ary se defienden ante acusaciones de Lenguas de Gato

Luisito Comunica enfrentó las acusaciones de su expareja, Cinthya Velázquez, quien expuso una serie de infidelidades y engaños que vivió con el influencer.

La joven, conocida como "Lenguas de Gato", contó su versión de los hechos en el pódcast "Un tal Fredo", haciendo que la gente se volcara contra Luisito y su novia Ary Tenorio, a quien señalan como la tercera en discordia.

El youtuber no se quedó callado y señaló que Cynthia también hizo cosas malas, mientras Ary se defendió ante los ataques que ha recibido en redes sociales.

"Sólo dijo cosas malas mías y nada de sus cosas malas, que se los digo muy sinceramente, yo a ella también le caché varias cosas, no nada más una, lo he confirmado con evidencias y me lo han confirmado amistades mutuas", dijo el creador de contenido mexicano.

Además, dio a entender que hay alguna maniobra extraña de su ex, al volver a tocar algo que quedó atrás hace muchos años.

"Nada de esto jamás lo toqué porque para qué, si ya está en el pasado, ya fue, ya tiene cinco años. Yo no sé por qué ella insiste en que esto siga siendo un tema, yo no sé ella qué está buscando, pero que sí se acepta que "palomitas santas" no hay ni de este lado ni de aquel".

En tanto, Ary pidió un alto a los mensajes de odio y aclaró que cuando empezó su relación con Luis, él estaba soltero. "Estas cosas me parecen muy bajas y no me presto para esto", indicó.