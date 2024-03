'Yo no habría hecho obra de Desnivel'

De haber estado en sus manos su gobierno el gobernador, Esteban Villegas Villarreal, no habría ejecutado la obra del desnivel o Paso Inferior Vehicular (PIV) 5 de Mayo de Gómez Palacio, de la forma en que se proyectó originalmente pero ya salía mas costoso no concluirla que terminarla.

El mandatario informó que será en mayo cuando se pueda abrir el PIV 5 de Mayo a vehículos, quedando todavía obras pendientes complementarias en proceso que se realizarán de forma coordinada con el Municipio.

"Junto con el Municipio, después de que terminemos ya esta obra 'encantada', poder arreglar alrededor de ahí, las casas, las calles, tratar de ayudarle a los comercios que se vieron afectados un 'chorro' de tiempo para poder mitigar un poquito todo lo que lastimó esta obra, que yo no la hubiera hecho, la verdad".

El gobernador mencionó que de haber estado en manos de su gobierno el análisis de esta obra, habría preferido destinar el dinero que costará el desnivel 5 de mayo, 115 millones de pesos, a otras cosas.

"Yo creo que ese recurso lo hubiéramos utilizado en otra cosa, porque bajas y subes y hay una pared. O sea, digo, a mí se me hizo ilógico, como en Durango, no se si han visto que en Estación Central hay una calle que da a una bodega y la bodega no la podemos tumbar porque el IMPA no nos ha dejado, porque tiene unas piedras ahí de no sé que año y digo pues hagamos un puente o algo se nos tendrá qué ocurrir, pero así como cosas ilógicas que se han hecho aquí (en La Laguna) era más caro ya no hacerlo que terminarlo, entonces la primera semana de mayo lo vamos a poder poner a funcionar", dijo el gobernador.

El mandatario comentó que muy pronto estará finalmente listo este desnivel que cruza por debajo de las vías del ferrocarril.

"Ya lo vamos a terminar. Tuvimos una complicación grande, lo voy a decir respetuosamente, con Ferromex; porque no podían parar el flujo de los trenes", señaló y explicó que cuando pasó el problema de la frontera, eso ayudó al Gobierno del Estado para referir que al no estar pasando el ferrocarril con la misma periodicidad, habría una posibilidad para poder avanzar con los trabajos.

"A finales de abril. La primera semana de mayo vamos a tener ya abierto, y va a poder transitar la gente por el paso inferior y nos vamos a quedar con algunos trabajos de los peatones, de las bicicletas, de alumbrado y temas menores, pero vamos a poderlo abrir en la primera semana de mayo", informó.

El mandatario dijo que la inversión en el desnivel será de 115 millones de pesos. "No aumentó tanto. El problema era el paso del ferrocarril, que fue lo que nos retrasó, pero miren nos ayudó el tema de los migrantes para hacer el trabajo", acotó.