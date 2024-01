'Yo no conozco a ese gordo feo'; tunden a Alfredo Adame por comentario contra Wendy Guevara

Previo a la nueva temporada de "La Casa de los Famosos", que será transmitida por Telemundo, Alfredo Adame aseguró que la influencer Wendy Guevara "no tiene talento, no tiene absolutamente nada".

Por medio de la plataforma X, la usuaria @lacomadritaof_ compartió el video donde el actor aseguró que será un hombre educado cuando entre al famoso reality. "Voy a ser como soy siempre. Alfredo Adame es un hombre educado, con valores, con principios, con escrúpulos".

Sin embargo, aseguró que la reciente edición de "La Casa de los Famosos" fue un "fracaso total", debido a Wendy Guevara. "La otra Casa de los Famosos fue un fracaso total, desde que ganó el gordo este con cuerpo de tamal amarrado".

"Ese gordo horrendo, ¿qué? Yo no conozco a ese gordo horrendo. No tiene talento. No tiene absolutamente nada, más que ser un gordo feo que se lo agarraron", expresó.

Aunado a ello, recordó cuando la integrante de "Las Perdidas" criticó al actor. "Sale diciendo ‘hermanas’, cuando tiene la voz más ronca que yo. Salió hablando de mí cuando lo único que hice fue decir que lo aventaron al ruedo, lo engañaron y todo. pin... gordo tamal, baboso".

Tunden a Alfredo Adame tras comentario transfóbico a Wendy Guevara

Luego de los comentarios que Alfredo Adame lanzó a la ganadora de "La Casa de los Famosos", usuarios de redes sociales arremetieron contra el conductor.

"Ya perdió la casa y ni ha entrado", "La gente que apoye a este nefasto son igual de transfobicos y nefastos", "Éste nada más habla por hablar", "Lo odio horrible", "De este tipo se puede esperar el comentario, tiene un retraso mental", "Este arrabalero solamente tiene una cosa que Wendy jamás tendrá, frustración, rabia y mucha envidia", son algunos comentarios de internautas.

¿Cómo surgió la polémica entre Wendy Guevara y Alfredo Adame?

En noviembre de 2023, Alfredo Adame criticó a Nicola Porcella y a Wendy Guevara después de que ambos tuvieran un beso apasionado durante el Flow Fest 2023 y la controversia por la llegada tarde de Porcella a una presentación en Mexicali.

"De repente endiosan a una persona que no es nadie, que no se preparó absolutamente nada. Afortunadamente ya no le siguió con el cuento porque ya la querían llevar de todo. No se preparó", dijo el actor.

No obstante, Wendy Guevara respondió a Adame. "Que Dios lo bendiga, y que ojalá pueda rejuvenecer para que tenga trabajo. A todos se nos pasa nuestro tiempo, al señor ya se le pasó. Pero, que Dios lo bendiga y le vaya bien."