'Yo nací artista', dijo Pinal en charla exclusiva con El Siglo

Silvia Pinal se ha ido. México llora la muerte de la última diva del Cine de oro. Terminó una era.

El día de ayer se vivió una gran incertidumbre en todo en el país y otras naciones por la salud de Silvia, quien llevaba varios días hospitalizada por una infección en las vías urinarias y, aunque había mejorado, de acuerdo con varios reportes, contrajo una bacteria que la mantuvo en el hospital.

La última visita de Silvia a Torreón fue el 10 de noviembre de 2009 al Teatro Nazas.

La reconocida actriz visitó la Comarca Lagunera para ofrecer una charla sobre su trayectoria artística, con la cual se dio por inaugurado el Festival Artístico de Coahuila de ese año, en Torreón.

Antes de salir a la conferencia, quien fuera la matriarca de la dinastía Pinal charló con los medios de comunicación, dándose el lujo de hablar de todo... lo que ella quiso.

“El Oscar que ni lo aspiro a tener, ahora sí que ni me importa”, expresó Pinal cuando se le cuestionó qué le faltaba en la vida. Dijo que entre los múltiples reconocimientos que ha obtenido sólo le faltó dicha estatuilla, la cual pudo tener la oportunidad de ganarla, pero la rechazó por tener un “complejo terrible” con el idioma inglés, al igual que con los estereotipos de que a las mexicanas sólo les daban el papel de indias. “...Entonces yo volteé la cara hacia Europa y me fue muy bien”.

Reconocida por trabajar con el cineasta Luis Buñuel, la actriz comentó que “sería ingrata si dijera yo uno (un director como su favorito)... Buñuel es el más importante, pero los demás han sido también muy importantes en su tiempo”, agregó sobre los cineastas con los que ha trabajado.

De las nuevas generaciones de actores comentó que los ve muy bien, pero que la televisión es muy efímera y así como les da fama se las quita. En cuanto a su género favorito, externó: “ Las tres cosas son importantísimas, porque el teatro te da mucha experiencia. El cine te da internacionalización de verdad y la televisión es muy volátil, las estrellas de tele son estrellas desechables, pero te hace famosa”.

Sobre sus secretos de belleza, reconoció que la dieta de la zona es la que más resultados le ha dado, pero “hay que cuidarse, cuidarse, cuidarse”.

Antes de esa visita, el 2 de mayo de 2005, la Diva del Cine Mexicano también acudió al Teatro Nazas con otros actores como Isaura Espinoza y Gustavo Rojas. Presentaron la obra Debiera haber obispas, en el Teatro Nazas.

Antes de pisar el suelo lagunero, la hoy fallecida actriz dio una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón, la última que daría a este diario lagunero.

En la charla, mencionó que la muerte era un tema en el que no quería adentrarse.

“Eso ni quiero pensarlo (su muerte), Dios me dé una vida rica en cosas, y la muerte ojalá que sea rápida”.

Bastante sincera, la rubia compartió que aunque tuvo puestos políticos jamás quiso postularse a un cargo presidencial.

“He sido senadora, asambleísta, diputado, creo que con esas tres cámaras cumplí muy bien mi papel. Trabajé mucho, la gente me quiso, yo los quise también, ya está cubierta mi parte política. “Fueron nueve años de entrega, de trabajo y a estas alturas yo preferiría no regresar y menos como está la situación actual de la política”.

Reconoció que a lo largo de su carrera tuvo que luchar contra el machismo imperante de México.

“Pues mire, en la política sí lo resentí porque el hombre es fuerte, es el que decide, el que designa, el que hace las cosas y la mujer la que queda siempre en segundo término. Claro que aprende uno a defenderse, a demostrar que también uno tiene capacidades y poco a poco se va imponiendo.

“ Yo me impuse poco a poco y mi final en la cámara fue muy agradable; conforme fueron pasando los meses y vieron que trabajaba y era muy entregada, me respetaron y ya me fue muy bien, pero sí se siente el machismo.

“¿En qué cosas es rica?”, se le preguntó, a lo que contestó:

“Soy rica en amistades, soy rica en cariño de la gente, cariño de mi familia, soy rica en el éxito que he tenido en mi carrera, soy rica en salud, soy rica en vitalidad gracias a Dios y a mi madre, por supuesto. Entonces yo me siento muy bien, en muchas cosas me siento muy rica” , y en contraste habló de lo que consideraba la empobrecía.

“Pues bueno, sería yo pobre en tiempo libre para disfrutarlo, sería yo pobre para haber tenido a lo mejor más tiempo para mi familia, para mis hijos, pues siempre son pocas las horas que puede uno dar”.

Al término de la entrevista, Silva Pinal reveló que nació siendo una artista y vaya que lo fue y lo seguirá siendo.