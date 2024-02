Raúl Sandoval confiesa haber sido 'celoso y manipulador' con sus parejas

Raúl Sandoval, reconocido por su participación en La Academia, se sinceró y habló de las conductas machistas que tenía hace años atrás con sus parejas, asegurando ser una persona sumamente posesiva y celosa.

Fue durante el pódcast con Nayo Escobar que el cantante habló más sobre sus relaciones amorosas, y como fue que su relación con su ahora esposa, la actriz Fran Merci, lo ayudó a dejar su personalidad machista, para darle paso a una vida más libre de prejuicios.

"Cuando empecé mi relación con Fran que ella es life coach y todo este rollo, ella me mandó a la goma 4 meses, fue la única que me mandó, por eso me casé con ella, fue la única que me cortó, porque en ocasiones anteriores terminaba y todo, pero me gustaba tratar muy bien a las damas y ponerlas en un pedestal", comenzó a contar.

"Pero yo era celoso y era un manipulador, y claro tener una crianza chapada la antigua a lo macho, me costó muchísimo aceptarlo, porque yo no lo veía, por eso me casé, ella fue mi espejo".

Tras esto, Raúl reveló que fue Fran, su esposa, quien le ayudó a ver todos esos comportamientos, comenzando a marcarle limites a su relación.

"Ella me hizo verlo, porque en cuanto empecé a darle focos rojos de esto, ella me dijo 'yo ya pasé por esto, tú tienes este y este y este tema, trabájalo para tu próxima relación', y pues es que mi crianza de mi abuelo, imagínate. Cuando ella me dice esto, pues si me puse a trabajarlo, nadie me había dicho nunca esto, y empiezo a darme cuenta".

FOTO: Raúl Sandoval, Fran Merci / Especial

"Entonces es quitarle freno a la vida entendí que cuando das libertad y respetas, te estás respetando, y te estás dando libertad y te estás quitando las cadenas, sin duda ser macho es estar encadenado a una creencia y es un sufrimiento perro, no le das su lugar ya, no la respetas, es tu compañera, no es tu posesión, no depende de lo que tú digas, ni le vas a decir qué hacer, no ella tiene su rollo, ella tiene su vida, tiene sus cosas, pero la comparte contigo tu proyecto, es tu hogar con ella", sostuvo.