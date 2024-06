'Ya no hay agua y la que existe es para los animales'

En la comunidad de San José Avino ya no hay agua, la que llega a salir no alcanza; a Doña Martha su hijo le acarrea un tinaco con el vital líquido que tiene que administrar por dos semanas; en los poblados cercanos ya no les quieren dar agua porque “es para los animales”.

San José Avino es una comunidad ubicada a 15 kilómetros de Francisco I. Madero, la cabecera de Pánuco de Coronado y es la cuarta población más grande en población del municipio incluyendo la cabecera.

Sus habitantes tienen dos meses sufriendo por el agua y a pesar de que es un problema cíclico, este año ha sido peor que los anteriores por las elevadas temperaturas y la sequía que se arrastra desde el año pasado.

Solo a 60 viviendas se les da agua

Ignacio Valadez es el jefe de Cuartel del poblado y reconoció que solo hay agua para darle a 60 viviendas al día en un poblado de alrededor de 300 por lo que han tenido que hacer hasta lo imposible para que a todos les alcance.

El problema es que en las viviendas más cercanas al macrotanque les puede llegar bien, pero solo a ellas, al resto solo “un hilito de agua”, aunque existen algunas de las 60 del día a las cuales ya no les llega.

Doña Martha tiene décadas viviendo en San José de Avino y dijo que ella es de las desafortunadas porque no le llega agua cuando le debe de tocar.

Le llevan agua cada 15 días

Su hijo, que vive en el municipio de Guadalupe Victoria acude cada 15 días a llevarle agua en un tinaco, llega y lo vacía en el tinaco que tiene la señora y el vital líquido se tiene que administrar durante dos semanas, alimentación, aseo y limpieza del hogar.

Ella en ocasiones ha acudido a otros poblados cercanos por agua y sí les daban al principio, pero ahora ya no, “fíjese, aquí en (General) Ignacio Zaragoza llegó a pedirles agua y me dicen que no tienen y la que les queda es para los animales”, comentó.

Ante esto tienen que irse hasta la cabecera municipal Francisco I. Madero por agua. Incluso, la mayoría de las camionetas del poblado están acondicionadas con tanques o bidones para acarrear agua.

No acuden al poblado más próximo que es Pánuco de Coronado porque están en una situación un poco parecida, ya están batallando con el agua y el segundo más cercano es General Ignacio Zaragoza.

La noria se está secando

El jefe de Cuartel dijo que el agua que tienen proviene de una noria que cada vez está más seca, el agua que se junta de la noria en un día se envía a un macrotanque y de ahí a la población.

Pedro es una persona que tiene más de 20 años trabajando en el tema del agua en ese poblado y mostró como el manantial se está quedando seco y cada día le cae menos agua.

“A este ritmo, de veras, ojalá y me equivoque, pero en un mes o menos nos vamos a quedar sin gota en todo el pueblo, a menos que llueva bastante y el agua logre filtrarse al subsuelo, de lo contrario, pos se nos va a poner difícil”, comentó, por 4so él prefiere dormirse cerca del manantial porque estar en el pueblo es estar escuchando quejas y mentadas.

"Así, mire me quedó en una de las casas abandonadas de por ahí y aquí descanso", acotó.

El agua no es para los animales

En la comunidad la gente que al día le toca un poco de agua tiene que administrarla porque no le vuelve a tocar hasta cinco días después y cada vez es menos, y el líquido que logran recaudar algunos lo comparten con los animales como sus vacas o borregas.

Aunque, Isidro Valadez dijo que les ha dejado en claro que el agua es solo para consumo humano, agarrar agua para los animales es dejar a otros habitantes sin el vital líquido.

“Por eso mucha gente va y trae agua a Madero o a las Vinatas, esa si se usa para los animales y la gente tiene en sus corrales sus animales para tener un mayor control de ellos”, dijo.

500 pesos por tinaco

El costo por acarrear un tinaco de agua es de 500 pesos, de acuerdo con lo señalado por las mujeres del poblado, eso cobran quienes hacen este viaje, pero si no hay pago por adelantado, no hay viaje.

Como dato curioso, hace dos semanas acudió Esteban Villegas Villarreal, el gobernador del estado al poblado y desde un día antes se le había dicho a la población que todos juntos acudieran a solicitarle ayuda para el agua.

"No me lo va a creer, pero ese día no eramos más de 20 los que estábamos ahí de una población de casi 900 habitantes; pues así, ni como exigimos", comentó Isidro Valadez, el jefe del Cuartel del poblado San José de Avino, quien tiene que aceptar todas las quejas, reclamos y hasta mentadas de los habitantes porque no les llega el agua desde hace dos meses.