Ya no es una negociación, la planta está secuestrada: gerente de Linamar

Salvador Gómez, gerente de Recursos Humanos en Linamar, dijo que el martes alrededor de las 23:00 horas se buscó sacar equipos de cómputo para que la gente pudiera laborar desde sus casas, pues se requiere pagar nóminas, entre otras cuestiones, sin embargo, los guardias de seguridad que tenían esta tarea fueron violentados y se les quitó parte del equipo.

"Uno de ellos fue golpeado, se hizo la denuncia 911 y en la mañana lo que nos avisaban es que todavía tenemos oficiales ahí adentro, ellos terminaron su turno a las 7 de la mañana, debieron haber salido y entrar los oficiales que seguían, pero no les permiten el acceso, obviamente no podemos dejar una planta de este tipo sola, sin vigilancia, es una planta muy grande y tenemos que estar atentos a cualquier cosa, un conato incendio, algo, tiene que haber alguien cuidando la instalación", explicó.

Así se mantuvo el problema durante varias horas, ante la negativa de permitir el ingreso o salida del personal de seguridad de la planta.

Gómez mencionó que se mantienen sin avance en las negociaciones y argumentó que ha entrado ya en otro nivel que ya no es diálogo sino un acto violento, donde los oficiales tenían órdenes de sacar los equipos y no lo lograron.

Aclaró que quienes cometieron los actos violentos ni siquiera son trabajadores de Linamar, sino que son personas ajenas a la empresa que están ahí en el exterior.

"No todos son trabajadores", expresó.

Consideró que ya no se trata de una negociación sino que el problema ha escalado y la planta prácticamente ya está secuestrada.

"Realmente esto ya no es una negociación, la planta está secuestrada, no dejan meter alimentos, no dejan meter gente, el día lunes en la noche, a las 11, cuando llegó el tercer turno a trabajar, se puso muy difícil, se pusieron en tres filas para no dejar entrar a la gente, se estaba poniendo muy muy intenso", expuso.

Señaló que estaba ahí el gerente general de la planta, quien pidió a la gente que estaba por ingresar a su turno que mejor se retirara para que no entraran en conflicto, se preservó la integridad de quienes están a favor y en contra del ingreso, pues a fin de cuentas ambos son trabajadores de Linamar.

Mencionó que el tema se ha reportado a la Secretaría de Gobierno del estado de Durango por la cuestión de seguridad, por lo que se ha apoyado con la presencia policiaca para la vigilancia, sin embargo, del gobierno federal no se ha recibido ninguna visita.

"Vamos a interponer una fe de hechos a través de nuestros abogados y de los notarios que dieron fe de lo que sucedió el lunes, no a las 7 sino antes de las 7:00 horas", comentó.