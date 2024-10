Edu Maruri está pasando por un gran momento profesional, ya que forma parte de la telenovela El precio de amarte y de la exitosa serie de Prime, Nadie nos va a extrañar, en donde participa el lagunero Fernando Sujo, además de DJ y creador digital

El ecuatoriano habló con El Siglo de Torreón de sus avances profesionales, en los que definitivamente México ha sido su principal cómplice.

"No puedo estar más agradecido con México. Ya es mi casa y por ahora no me veo en otro sitio. Después de año de estar haciendo muchos castings, me han salido bastantes ofertas como Nadie nos va a extrañar y luego, caer en las manos de la productora, Carmen Armendáriz, para realizar El precio de amarte ha sido un deleite.

"He recibido mucho cariño, me han llenado de amor en México. No puedo imaginar mi carrera de otra manera. Quiero seguir haciendo proyectos que llenen a la gente y que dejen huella. Estoy viviendo mi sueño y disfrutando al máximo el presente", comentó vía telefónica.

Entusiasmado, comentó que El precio de amarte ha funcionado muy bien y además ha sido el proyecto con el que debuta en Televisa.

"Me ha tocado este grandioso proyecto que me tiene feliz. Es la segunda vez que trabajo con Armendáriz, primero fue una serie que sale el año próximo, Una familia complicada. Ahí la conocí y fue cuando me ofreció el personaje de casi cura que hago en esta producción que pasa en el horario estelar de las 9:30 de la noche por Las Estrellas".

En ese sentido, el entrevistado compartió que su papel de "Ramiro" lo está disfrutando bastante por los matices variados que tiene.

"Se llama 'Ramiro'. En el primer capítulo le pide apoyo a su primo 'Felipe', que era sacerdote, sin embargo, fallece y decide quedarse con su identidad. Así es como llega al pueblo Tierra de agua y soy casi cura, porque no se ha atrevido a ser padre sin serlo. Tiene un marco bonito porque arranca como un malandro, pero su identidad falsa lo transforma de forma positiva y además el sacerdocio se termina volviendo casi en su profesión".

Reveló el artista que se preparó bastante para el rol. Reconoce que justamente se maneja como un casi cura con el fin de no ofender a la comunidad religiosa.

"Estuve viendo ciertos personajes que me inspiraron, como el actor Andrew Scott que era un cura en la serie Fleabag y les cuento que yo estuve en un colegio católico, de donde de igual manera tomé referencias. No hace muchas cosas propias de un sacerdote porque repito, respetamos mucho la religión".

Contó el actor que ha aprendido bastante de sus compañeros con los que comparte créditos en El precio de amarte.

"Tenemos a Marcus Ornellas que es una leyenda en Televisa o a Scarlet Gruber, a quien admiro bastante. Están Jorge Poza, Enoc Leaño, Raquel Garza, Alejandra Ambrosi. Hemos hecho un muy buen equipo".

Por otro lado, Maruri compartió a El Siglo que otra de sus pasiones es la música, ya que es todo un DJ profesional.

"Amo los beats. Llevo tocando muchos años, solo que me he enfocado a la actuación. La verdad ser disc jockey se ha vuelto un trabajo muy padre. No puedo creer que me contraten para poner música y que la gente baile y disfrute.

"Les platico también que las redes sociales me han ayudado a conseguir marcas y gracias a eso me pude venir a México", aseguró.

Más de Edu

Empieza a destacar

*Actor de origen ecuatoriano, ha residido en Estados Unidos desde los 16 años, donde comenzó a formalizar sus estudios en actuación para teatro en el Walnut High School de Boston. Más tarde, se graduó en Bellas Artes con especialización en Actuación y Cine en Los Ángeles, California.

*A lo largo de su carrera, ha acumulado experiencia en cine y teatro, destacándose principalmente por su papel protagónico en la serie Sí se puede de Ecuavisa.

*Entre sus proyectos más recientes se encuentran la serie Nadie nos va a extrañar, una producción de Amazon Prime, y la novela "El precio de amarte", realizada por Televisa.