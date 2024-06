'Y, y….'; el mayor escándalo de Lucero que involucró una amenaza a punta de pistola

Lucero es una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento latino, su presencia en las telenovelas mexicanas y su carrera musical la han colocado en lo más alto por décadas.

La artista comenzó su carrera a muy temprana edad, siendo conocida como Lucerito, por lo que su trayectoria siempre estuvo marcada de una imagen de inocencia y amabilidad. Sin embargo, en algún punto de su carrera la artista se vio envuelta en una polémica que involucró una pelea con la prensa, una amenaza con pistola y una entrevista en televisión nacional en el noticiero de mayor importancia de la época.

Fue en el año 2003 cuando Lucero fue la protagonista de una de las más grandes polémicas sufridas por una cantante mexicana, en aquel momento la artista fue la estrella principal de la obra de teatro Regina: Un Musical Para Una Nación Que Despierta, al momento en que se cumplieron 100 representaciones, después de revelarse la plata con la presencia de Silvia Pinal y ante la prensa tras una función especial, ocurrió un zafarrancho que involucró al guardaespaldas de la estrella de las telenovelas.

Según lo dio a conocer Univision, los hechos ocurrieron al finalizar la develación de placa, en donde señalaron que la prensa se convirtió en la nota.

“Un guardia de seguridad del equipo de Lucero agredió a la prensa que respondió con golpes, entonces, sucedió lo insólito, el guardia saca su arma y encañonó a sangre fría a los camarógrafos, a los reporteros y apunta amenazante sin dirección alguna a la prensa en general”, señala la reportera.

“El hombre estaba fuera de sí, aparentemente a punto de disparar y de causar una tragedia, pero el representante de Lucero y otros miembros del equipo de la actriz intervinieron para que se calmara y guardara el arma”, agregó.

Luego de este suceso, Lucero y su equipo ofrecieron una conferencia de prensa en el teatro en el que se realizaba la obra, en donde lejos de aclarar la situación, la respuesta y actitud de la protagonista de telenovelas como Alborada y Soy tu dueña desataron el enojo de la prensa y mancharon su imagen por años.

Las declaraciones de Lucero dieron mucho de qué hablar:

“El señor que trabaja para la seguridad de mi persona, que estaba anoche aquí, que se suscitó un problema, tuvo que reaccionar de esa manera, es probablemente muy penoso, muy grave, lo pueden calificar de la manera que todos gusten, pero el señor está haciendo su trabajo. El señor, su arma de trabajo es una pistola”, dijo.

Lucero señaló que era la primera vez que hablaba con un tono más fuerte de que acostumbra, sin embargo, señaló que la prensa atacaba al artista.

Si bien la intérprete de Ya No trató de aclarar la situación, se desató en una discusión entre la prensa y Lucero, puesto que la artista dijo algunas frases que más tarde declaró se salieron de contexto.

La nota se manejó como que Lucero señaló que no necesitaba de la prensa y se divorciaba de esta.

“Yo aquí no tengo que pedir perdón a nadie, no se cometió un delito, aquí no se cometió un delito porque el señor que tenía un arma en su poder, tiene un permiso para portarla”, dijo.

La cantante aseguró que desde un principio señaló que no quería hablar con la prensa, puesto que quería evitar los rumores en torno a su participación de la película sobre Zapata protagonizada por Alejandro Fernández, pues se decía que ella aparecería sin ropa.

Aunque Lucero dejó en claro que ya había dado entrevistas, las cosas se tornaron complicadas luego de que la prensa señaló que los encuentros con la prensa servían para dar promoción, pero lo que respondió desató la furia de los reporteros presentes.

“No, señor, yo no necesito promoción. No me hacía falta la promoción”, dijo.

De este enfrentamiento con la prensa surgió la frase “y, y”, esto luego de reaccionar ante los comentarios contra su madre, pues siempre fue señalada por como manejaba la carrera de Lucero.

Luego del escándalo que surgió, la artista tuvo que realizar una entrevista con López-Dóriga, en donde se disculpó por lo acontecido.

“Estoy muy apenada, esto no debió haberse dado nunca, y yo me equivoqué”, fueron parte de las declaraciones de la artista.

Años más tarde, Lucero habló en una entrevista sobre el tema y declaró:

"“Pobre hombre, ni modo que yo salga a decir: ‘Sí, es un maldito asqueroso’. Él estaba tratando de cuidarme. Entonces, creo que el gravísimo error fue el salir a dar una entrevista en el escenario y con los medios (...) Estaba muy molesta porque, ¿sabes qué pasaba, Mara? que eso no se oye, pero no sabes la agresividad. Me gritaban groserías”