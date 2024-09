XY Booster y la tecnología para la inclusión financiera

En un entorno de grandes retos y riesgos globales, la economía mexicana se ha mantenido no solamente estable, sino que ha experimentado un crecimiento que hasta hace poco tiempo nadie en los mercados internacionales se hubiese esperado.

El secretario de Hacienda del gobierno mexicano, Rogelio Ramírez de la O, destacó hace poco que la expansión económica de México superó por tercer año consecutivo el promedio de su crecimiento histórico, y se mantiene una expectativa a la alza de hasta 3.5 por ciento al cierre de 2024.

En ese sentido, Robert Monturiol, fundador y presidente de XY Booster, coincide en que “México está experimentando un contexto muy positivo en términos de crecimiento y desarrollo económico, lo que se traduce en una reducción de la pobreza y la desigualdad y una mejora general de la calidad de vida”.

Ello, a pesar de crisis como la de la pandemia por la covid-19, que afectó la economía de todos los países del mundo.

En entrevista, el presidente de XY Booster -un fondo de inversión privado de última generación que proporciona financiación a empresas incubadas en los mercados españoles, escalable a nivel internacional- destaca que el crecimiento de la economía mexicana a finales de 2023 superó las expectativas anteriores.

Desafiando todos los pronósticos, la economía mexicana está creciendo y actualmente está posicionada para establecer un récord de 30 años. ¿Cómo explicas eso? ¿Cuáles son los factores clave de este crecimiento?

“De hecho, este crecimiento se atribuye a varios factores como la fortaleza del peso mexicano, cuyo tipo de cambio se ha mantenido estable a pesar de la crisis del COVID-19; las exportaciones que han seguido con una tendencia ascendente; el mercado interno ha experimentado una importante expansión: a nivel nacional, las inversiones en México, tanto públicas como privadas, alcanzaron niveles récord, convirtiéndose en los principales impulsores del crecimiento económico nacional; y por último, pero no menos importante, la inversión extranjera, por parte de empresarios e inversores, que se relaciona con un factor clave, el nearshoring”.

No en vano, grandes empresas como Tesla están ubicando sus fábricas en México, continúa Robert Monturiol: “esta marca tendrá en el país la planta de coches eléctricos más grande del mundo y además convertirá a México en el principal productor de estos coches en toda Latinoamérica”, refiere.

Este escenario, asegura, permite ver a México como una potencia económica en la región, “donde varios inversionistas ven oportunidades de crecimiento y desarrollo, teniendo en cuenta los desafíos que plantea un año electoral”.

Como empresa que, entre otras, lidera este inesperado renacimiento, ¿cuáles son los problemas que aún existen y cuál sería su receta para solucionarlos?

“XY Booster está aprovechando el crecimiento de la economía mexicana apostando a nichos de mercado específicos. Si bien la economía se ha desarrollado positivamente, todavía existe una brecha importante en ciertos segmentos de la población: la falta de acceso a productos y servicios financieros. Y no sólo a ellos, sino también a una red de ofertas de propuestas de valor.”

Robert Monturiolseñala algunos ejemplos de segmentos con difícil acceso a financiación, como lo son las Microempresas como puestos de comida ambulante (taquerías, snack bar, etc.); la comunidad LGBTQ+; personas que no tienen acceso a un seguro de gastos médicos mayores; mujeres y jóvenes que no tienen acceso al crédito y no cuentan con un historial crediticio.

“La receta de XY es identificar esos nichos con estos problemas específicos de inclusión en general y de inclusión financiera en particular y brindar soluciones, siempre con una filosofía social y humana, muchas veces a través de soluciones tecnológicas disruptivas y de una red de apoyo a estos grupos”, explica el empresario.

Pone como ejemplo a Xpats, una plataforma dirigida a nómadas digitales y expatriados.

“Xpats no sólo aborda la inclusión financiera de estas personas en México o el acceso a una vivienda, sino que también les proporciona cursos de español, asesoramiento fiscal, contacto con la embajada de su país, una comunidad de otros expatriados para crear un equipo, recomendaciones para comer como un local, etc.”

¿Qué es para usted la “inclusión financiera” y cómo la promueve?

“La inclusión financiera para XY significa brindar acceso a financiamiento a grupos que han sido excluidos de las entidades bancarias tradicionales. La denegación de financiación puede deberse a diversos motivos, como ser extranjero; tener falta de historial crediticio por ser joven o mujer (el caso de muchas mujeres en México); tener mal puntaje crediticio por falta de pago de cuotas; o tener ingresos mixtos (ingresos extras identificables y no identificables).”

“XY promueve esta inclusión financiera mediante la creación de soluciones tecnológicas (startups) que ofrecen servicios financieros. Estas soluciones generan beneficios sociales y contribuyen al crecimiento económico general. XY utiliza la tecnología como un medio, no como un fin, para aportar valor a la sociedad”, explica Robert Monturiol.

Algunos ejemplos de estas soluciones incluyen, además de Xpats, a Dream Boosters (una plataforma que atiende a personas sin acceso a financiamiento), y TacoLover (que atiende a vendedores de tacos, un grupo completamente invisible para la banca tradicional), entre otras.

Robert Monturiol señala que apesar del proceso electoral presidencial de 2024, las perspectivas económicas son positivas, pues México contará con una sólida inversión pública y privada que impulsará la economía, un fuerte consumo privado y un mercado laboral favorable.

Enfatiza también el papel de la inversión extranjera atraída por el nearshoring como factor clave para el avance del PIB del país y, por tanto, para un desarrollo positivo de la economía. “Esperamos que el crecimiento de la economía mexicana oscile entre 2.5% y 3.5% en 2024”.

México –manifiesta Monturiol-se está convirtiendo en una sociedad cada vez más profesionalizada, que mira hacia Estados Unidos y al mismo tiempo es una gran potencia en el mundo hispanohablante.

“Nuestra apuesta es estratégica en este sentido, ya que como gestores conectamos la oportunidad de México y España con los mercados de capitales más grandes del mundo. XY se ha convertido en un actor de nicho clave”, puntualiza Robert Monturiol.