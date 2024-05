Xóchitl Gálvez ve necesario auditar Agua Saludable para La Laguna

Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República, por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD) señaló que es necesario auditar el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, mismo que aún no está concluido y que ha triplicado el costo que se estimó hace años para el mismo. También se comprometió a terminarlo ganando el dos de junio.

“La falta de planeación de este gobierno hace que nada salga como lo dicen no lo han acabado están al 50%, dijeron que iba a costar 5 mil 800 millones de pesos al principio. Ya llevan gastados más de 10 mil millones y todo se estima que va a costar alrededor de 15 a 18 mil millones de pesos”, dijo Xóchitl.

Hizo hincapié en la falta de transparencia con la que se ha manejado Agua Saludable tanto en costos como en las empresas que ganaron los contratos y que en su mayoría no son de la región o del norte del país.

“Tengo la impresión de que las empresas que asignaron son empresas que, por cierto, ya habían trabajado en la Ciudad de México y que son empresas con larga trayectoria de corrupción entonces habría que auditar y ver qué pasó con ese proyecto y por qué pasó de 5 mil 800 millones a toda esta cantidad de dinero gastado y donde el avance de obra es nada mas del 52%”, declaró Xóchitl.

Madres Buscadoras

Respecto al mensaje para las madres buscadoras aseguró que ella sí las va a escuchar a diferencia de la candidata de la 4T.

“Falso que Claudia se haya reunido con ellas. No hay una sola evidencia de que ella haya recibido a las madres buscadoras. Es una mujer fría, sin corazón, que no le importa el dolor, ni mentir diciendo que recibió a las madres buscadoras cuando no las recibió. Decirles de mi parte a las madres buscadoras que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, primero, volver a hacer estos centros de genética que se abandonaron y que son fundamentales para identificar más de 50 mil cuerpos que han sido localizados y que no han sido identificados”, aseguró Xóchitl.

Mencionó que lo anterior es el primer paso para poder determinar realmente si esos desaparecidos le pertenecen a alguna familia y de qué zona del país. El segundo paso, dijo, es el Sistema Nacional de Víctimas, pues muchas de esas personas dejaron hijos y familia.

A favor de la Seguridad en La Laguna

De cara al cierre de campaña Xóchitl dijo hizo un llamado al voto y a la participación dijo sin miedo. “No puede seguir la inseguridad, no puede seguir el abandono al campo y vean ustedes lo que está pasando en La Laguna con el abandono a los agricultores, a los campesinos, a los pequeños ganaderos y estamos viviendo la peor sequía en esta región y nunca se declaró el desastre por sequía”, recordó la candidata.

En ese sentido destacó que no se les ha dado recursos a los municipios para que cuenten con más recursos ni tampoco a los Estados y menos a los campesinos que perdieron cosechas: “Realmente la gente la está pasando mal y en ese sentido a La Laguna va a tener la mayor atención”.

Destacó la seguridad de La Laguna, la cual atribuyó a un plan realizado hace años por los gobiernos que hoy forman parte de la coalición Fuerza y Corazón.

“Hay que reforzarlo hay que darles recursos a los Estados, el gobierno actual (federal) dejó de invertir 50 mil millones de pesos el año pasado y eso sí ha afectado a los Estados y municipios”.

Señaló que con 34 candidatos asesinados obviamente la gente tiene miedo de estar ahí “y nosotros lo anticipamos hace meses, eso de que había que hacer algo en regiones violentas y la verdad es que no hicieron absolutamente nada y estas son las consecuencias”.

Regresará los Fondos eliminados como el Metropolitano

La candidata de Fuerza y Corazón aseguró que regresará los fondos que retiró la 4T como el fondo de seguridad llamado Fortaseg, también los fondos para las estancias infantiles de tiempo completo, el Fonden, que es el fondo para atender desastres naturales, todos los fondos para el campo como precios de garantía, coberturas, seguros, asistencia y compra de maquinaria, financiamiento barato, luego de que desaparecieron la financiera rural, el diésel y el Fondo Metropolitano de La Laguna.

La encuesta es el 2 de junio tranquilos tranquilos vamos a ganar.

Problema de Migración

Respecto al tema de la migración Xóchitl Gálvez dijo que la delincuencia organizada tiene el control en la frontera sur y se encargan del tráfico de personas, razón por la cual están ingresando mas migrantes como nunca antes.

“La delincuencia organizada tiene el control en la frontera sur y son los que se encargan del tráfico de personas. El gobierno ha perdido control de la frontera sur. Las bandas de criminales son las que llevan y traen migrantes y eso pues hasta que llegue una presidenta que meta orden y mientras el gobierno esté coludido con los delincuentes será continuar lo mismo”, acotó la candidata del PRI-PAN-PRD.