Xavi, intérprete de La Diabla, podría ser papá

Xavi, el cantante de corridos tumbados que ha escalado en fama durante las últimas semanas, está ahora inmerso en esta disyuntiva, luego de que presuntamente será papá.

La vida personal del joven de 19 años fue tocada esta semana por la influencer "Chamonic" quien, basada en un presunto mensaje que le enviaron, habría bebé de por medio.

La creadora digital dijo que le habían comentado que Xavi ya vivía en Los Ángeles y que su novia estaría embarazada. Después de eso puso su cuenta como privada, de acuerdo con reportes de usuarios.

Hasta ahora el intérprete de "La diabla" y "La víctima" no se ha pronunciado al respecto. De hecho, el último post que subió a su cuenta de Instagram data del 13 de enero, siendo una foto con Karol G.

Xavi, con 3,5 millones de seguidores en su red social, es comparado con Peso Pluma por el alto y rápido impacto que ha tenido entre el público juvenil, llegando a estar en los primeros sitios de la lista Billboard.

Su llegada online se dio hace cuatro años, prácticamente durante la pandemia, utilizando YouTube para dar a conocer las canciones que componía. Recién Xavi fue motivo de preocupación por parte de sus fans, al revelar que en 2022 había sufrido un accidente en el auto que manejaba y le destrozó el rostro.

De acuerdo con sus declaraciones, la nariz de le sumió y la frente se quebró "Fui al hospital, estuve ahí como dos días y me dijeron que se me iba a resetear el cerebro, que no iba a poder caminar ni cantar. Se me dio una segunda oportunidad y le estamos echando muchas ganas", dijo en la plática con Pepe Garza.