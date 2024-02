Xavi agota las entradas para su concierto en la CDMX

“Necesitamos otra fecha”, escriben muchos usuarios de redes sociales al agotarse rápidamente las entradas al concierto de Xavi en la Ciudad de México para el próximo 28 de marzo.

El artista de 19 años de edad que poco a poco es más reconocido como el “Tumbado Romántico”, por su propuesta musical del género regional mexicano, ya tiene vendidos todos los boletos para la presentación que tendrá lugar en el Auditorio BlackBerry de la CDMX, el cual, tiene una capacidad reducida de tres mil 252 personas, aspecto que también ha generado el reclamo de los fanáticos, pues muchos más esperan poder disfrutar del show en vivo de quien está liderando las listas de reproducción digital con su canciones como La Diabla, Poco a Poco y La Víctima.

“Los Vip ni dos minutos duraron”, “necesito otra fecha en un lugar grande”, protestan los usuarios, mientras otros se burlan del corto repertorio de Xavi, diciendo que cantará “22 dos veces la misma canción”.

Sin embargo, Xavi posee otras melodías que si bien no han alcanzado el éxito de las ya mencionadas, tan sólo en la plataforma de iTunes Music, en el listado de las Imprescindibles de Xaxi, hay 15 temas, entrando algunas de las interpretaciones que creó para el álbum dedicado a su madre, “My Mom’s Playlist”, con un total de siete canciones entre las que se incluyen No me queda más de Selena Quintanilla, Ahora te puedes marchar, popular en la voz de Luis Miguel, Rayando el Sol de Maná, y más.

Cabe señalar que el público apenas está reconociendo el impacto de Xavi, por lo que el artista ha optado por hacer presentaciones más discretas, en comparación a Peso Pluma, con quien lo comparan constantemente y se asegura que su fama podría ser superada por el intérprete de La Diabla.

Peso Pluma se presentó a finales del 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México, aunque la venta de los boletos fue muy cuestionada debido a la lentitud con la que se movían los accesos para su show.