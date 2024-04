Wendy Guevara y Julián Gil presumen su viaje a la Torre Eiffel

Wendy Guevara y Julián Gil presumieron su amor teniendo como fondo la "Dama de Hierro" (la Torre Eiffel) desde donde protagonizarán una miniserie grabada en la llamada "La ciudad del amor".

Se trata de "Un amor viejo en París", una miniserie de 25 capítulos que formará parte de la cobertura de TUDN para los próximos Juegos Olímpicos.

Esto es parte de un proyecto de Wendy, quien compartirá con sus seguidores una serie de viajes por todo el mundo, por lo que estará fuera de México por unos meses.

Wendy admitió que se siente nerviosa, pero por compartir escenas con Gil, quien aseguró, cumple y hasta sobrepasa todos los requisitos que busca en una pareja.

Wendy mencionó sentirse nerviosa, pero preparada, para sacar el proyecto adelante. "Estará chistoso. Soy primeriza, nunca he hecho esto, le voy a tratar de meter todo lo bonito. Nunca he ido allá (París), Julián me enseñará lo que ya conoce, aunque aún no rompo el hielo con él; aún me da nervios".