Wendy Guevara es hospitalizada de emergencia; esto fue lo que le pasó

Recientemente se dio a conocer la noticia de que la exparticipante de "La casa de los famosos", Wendy Guevara, experimentó intensos dolores abdominales que la llevaron a la sala de emergencias para ser evaluada.

A pesar de que inicialmente solo se quejaba de malestar e inflamación, la también youtuber se sometió a una serie de exámenes médicos que revelaron problemas con su vesícula, lo que resultó en una cirugía en su ciudad natal, León, Guanajuato.

A través de algunas historias en su cuenta de Instagram, Wendy fue la encargada de compartir su estado de salud y diagnóstico por medio de algunos videos, donde reveló que tenía piedras en las vías biliares.

"Tengo una piedra en las vías biliares que quiere migrar al páncreas, por eso me duele mucho y hasta me dijo el doctor: '¿cómo es posible que puedas aguantar tanto dolor?', porque no me podía ni parar", dijo.

Asimismo, indicó que la intervención era absolutamente crucial, ya que de no tratarse adecuadamente podría desencadenar una pancreatitis, poniendo en peligro su vida.

¿Qué son los cálculos biliares?

Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, los cálculos biliares son fragmentos de material sólido, como piedras, compuestos principalmente de colesterol o bilirrubina, que se desarrollan en la vesícula biliar. Estos pueden variar en tamaño, desde diminutos hasta del tamaño de una pelota de golf.

La vesícula biliar puede generar un solo cálculo biliar grande, numerosos cálculos pequeños o una combinación de ambos.

Cuando los cálculos biliares bloquean los conductos biliares, pueden causar dolor repentino en la parte superior derecha del abdomen, conocido como ataque de la vesícula biliar o cólico biliar. Si los síntomas persisten y no se tratan, pueden ocasionar complicaciones graves.