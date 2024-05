Wendy Guevara confirma que terminó su amistad con Marlon Colmenarez; ¿encontró su reemplazo?

Wendy Guevara tuvo un reciente encuentro con reporteros de diversos medios de comunicación con quienes habló de varios temas, sin embargo, llamó la atención cuando abordó el asunto de su amigo Marlon Colmenarez, un influencer y creador de contenido para adultos de origen colombiano, a quien se le había vinculado sentimentalmente con La Perdida.

En el pasado, Wendy había sido muy criticada por sus seguidores por la supuesta relación que tenía con Marlon, pues los admiradores de Guevara aseguraban que había interés económico de por medio.

Aunque en redes sociales ha habido muchas especulaciones respecto a que la amistad de Wendy y Marlon había llegado a su final, esto debido a que ya no se les veía juntos, la ganadora de La Casa de los Famosos México no había confirmado ni desmentido la situación.

Sin embargo, en el canal de YouTube del periodista de espectáculos, Edén Dorantes, se compartió un extracto del encuentro que tuvo Wendy con los medios, en donde es cuestionada sobre Marlon.

“¿Ya terminó el contrato con Marlon, o qué onda?”, pregunta uno de los reporteros, ante lo que Wendy respondió asombrada: “¿Cuál contrato?”. El reportero señaló que había rumores de que Wendy tenía firmado un contrato con Marlon.

Wendy respondió con tono divertido: “No, jamás, mira, yo ya cerré esa página, ya cerré ese ciclo. Yo la verdad ya no me gusta hablar de ese tema porque él tiene su vida y tiene sus cosas y tuvimos una amistad de muchos años, la amistad ya no está y estoy superbién, pues ya”.

Ante la pregunta de si extrañaba a Marlon, Wendy respondió con sinceridad: “la verdad de primero lo extrañaba, ahora estoy muy ocupada, una mente ocupada no extraña a nadie mi amor, entonces la verdad yo lo quiero mucho, lo que viví con él lo aplaudo y siempre se lo voy a agradecer porque fue muy buen amigo conmigo, pero decidimos cerrar ya nuestra amistad, es lo único que te puedo decir y está padre”, señaló la famosa influencer.

Wendy Guevara encuentra nuevos amigos

Por otro lado, Wendy Guevara ha reforzado su amistad con Nicola Porcella, con quien matiene una muy cercana amistad desde que salió de La Casa de los Famosos México, y es que durante el programa demostraron que tenían muy buena química y a pesar de los rumores de relación que surgieron, han dejado en claro que solamente son buenos amigos, incluso rentaron una casa juntos en la Ciudad de México.

No solo eso, sino que después de trabajar con el actor Julián Gil para el proyecto de Televisa, Un Amor Viejo en París, melodrama que llega con motivo de los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde ambos son protagonistas, han desarrollado una cercana amistad.

También ha iniciado una relación cercana con el español Jorge Losa, quien luego de terminar su relación con Ferka Quiroz se ha mostrado muy amigo de Wendy y Nicola, pues empezó a trabajar en la misma agencia de representación que Wendy, por lo que ahora tienen al mismo manager.