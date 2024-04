Warner ya trabaja en Matrix 5

Warner ya está trabajando en la quinta entrega de Matrix.

De acuerdo a información del sitio Variety, la quinta película de Matrix se encuentra en desarrollo.

Será la primera entrega que se realiza sin Lana o Lily Wachowski como directoras, en su lugar, el guionista de The Martian, Drew Goddard, tomará el mando de esta cinta.

Esta entrega llega después de que en 2021 se estrenó Matrix: Resurrections.

Hay que destacar que hasta el momento se desconoce quiénes del elenco regresan, incluidos Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, quienes dieron vida a los icónicos Neo y Trinity.

“Drew llegó a Warner Bros. con una nueva idea que todos creemos que sería una forma increíble de continuar con el mundo de Matrix, honrando lo que Lana y Lilly comenzaron hace más de 25 años y ofreciendo una perspectiva única basada en su propio amor por la película. series y personajes”, señalan en la publicación.

La franquicia de The Matrix inició en 1999 y es considerada como una de las películas de ciencia ficción más influyentes de la historia del cine. Se han estrenado tres secuelas. The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions de 2003 y The Matrix Resurrections de 2021.