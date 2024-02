Wane Wane le pondrá rítmo A LA CARRERA DE EL SIGLO

La Banda Wane Wane está más que lista para poner la música 'a todo lo que da' en la próxima Carrera Atlética 21K y 5K de El Siglo de Torreón, la cual se llevará a cabo este domingo en punto de las 7 de la mañana.

Como es ya costumbre, la banda originaria de la Comarca Lagunera estuvo de invitada en el foro de Siglo TV, donde Jaime, Jimmy, Rodrigo y Rodri hablaron en exclusiva sobre su participación en esta notable carrera, mostrándose visiblemente emocionados por esta invitación.

'Bien padre, el año pasado también estuvimos en la META conviviendo con todos los atletas y con todo el público en general, es un ambiente muy bonito, muy familiar y deportivo', comentó Jaime, vocalista y miembro fundador del grupo.

Con más de 30 años de trayectoria, la Banda Wane Wane puede presumir de gran popularidad no solo entre el público lagunero, si no también en distintas partes de México, mostrándose siempre agradecidos con todos aquellos que los siguen desde hace tiempo.

"Estamos bien agradecidos con todos, siempre nos han estado mostrando su apoyo. Las nuevas generaciones, los hijos de las personas que nos siguieron, incluso sus nietos escuchan la banda. Hemos recibido mucho apoyo", agradeció Jimmy a la cámara de Siglo.

A lo largo de su trayectoria La Banda Wane Wane ha lanzado diversos éxitos musicales, desde El Caderazo, La Ingenua, Wane Wane, hasta sus más recientes lanzamientos como El paso de la metralleta y El popurrí de rock, los cuales fueron muy bien recibidos por el público, en especial por sus fanáticos.

"Tuvimos una respuesta muy favorable, no solo aquí en nuestra tierra, sino en muchos lugares de la República Mexicana en los que trabajamos seguido, son áreas donde funciona mucho nuestra música", sostuvo Jaime.

A pesar de que La Banda Wane Wane está preparando sorpresas para este 2024, incluso el mismo Rodrigo reveló sobre posibles presentaciones en Estados Unidos, los integrantes se encuentran bastante agradecidos con todo lo obtenido en el 2023.

"Hemos ido consolidando poco a poco nuestra carrera, hemos tenido tropiezos, y pues ya ves la pandemia todo eso nos pegó, pero gracias Dios hemos ido a paso firme, avanzando poquito a poquito pero pisando fuerte", continuó Jaime.

Y es que, aunque 30 años se puede decir fácil, a lo largo de este tiempo La Banda Wane Wane ha logrado conservar su estilo y esencia, la cual el público ya reconoce hoy en día.

"Gracias a Dios la gente nos identifica, Wane Wane tiene historia, tiene éxitos, imagen, personalidad propia y carácter, hay una forma de hacer las cosas, entonces esos parámetros nos han ido forjando".

A pesar de que se muestran siempre fieles a su estilo, la agrupación se ha ido adaptando también a los nuevos ritmos que están comenzando a surgir.

Ante esto, Jimmy mencionó que Wane Wane está buscando fusionar su estilo con los géneros que están sonando en la actualidad, todo con el fin de seguir conservando su esencia inicial.

"Ahorita hay canciones diferentes a las de hace 30 años y pues uno tiene que tratar de acomodarse a lo nuevo, pero sin perder el sello que nosotros tenemos, y que al momento de que alguien escuche una canción de nosotros sepan identificar al grupo".

Jaime complementó lo dicho por su hijo argumentando que es " simplemente ser tu, soltarte y eso genera lo mismo, es difícil hacer la mezcla evolutiva, pero siempre creando conceptos de lo más nuevo, de lo más reciente y agregando lo que tu sabes hacer".

Además de la fusión de géneros actuales y propios, la Banda Wane Wane se ha caracterizado también por darle la bienvenida a talento joven, pequeños cantantes y músicos que buscan continuar con el legado de la agrupación.

Un claro ejemplo es Rodri, el miembro más joven de 11 años, quien dijo quedar encantado con el proyecto que su padre Rodrigo realizó a lado de Jaime.

"Desde un principio me llamó la atención todo esto, yo nací con una voz muy bonita para cantar, los veía en la tarima, en el baile, en las fotos, hasta que un día me dieron la oportunidad y pues me metí con mucho gusto", mencionó el pequeño.

Orgullosos del trabajo de sus sucesores.

Este trabajo de los nuevos miembros ha provocado que los fundadores de esta banda se muestren orgullosos, dejándoles siempre la encomienda de que Wane Wane siga subiendo y progresando más de lo que ya ha hecho.

"Ellos han puesto todo lo que tienen, nosotros les seguimos instruyendo, les seguimos pidiendo que el desarrollo profesional no pare, ellos con la fuerza de la juventud tienen que levantar más el vuelo, ese es el compromiso que ellos tienen".

Al finalizar con su entrevista, los chicos de Wane Wane volvieron hacer una amplia invitación al público a participar en la Carrera Atlética 21K y 5K de El Siglo de Torreón y verlos "dando el sazón musical" a la competencia.