Wall Street abre con leves pérdidas una semana después de jornada de caos en las bolsas

Wall Street abrió este lunes con leves pérdidas en sus principales indicadores cuando se cumple justo una semana de la jornada de caos en las bolsas internacionales, en la que se registraron ventas masivas por temor a una posible recesión en EE.UU.

Veinte minutos después del toque de la campana, el Dow Jones de Industriales caía un 0,31 %, hasta los 39.375 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,21 %, hasta las 5.333 unidades; y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,13 %, hasta los 16.723 enteros.

El parqué neoyorquino sufrió el pasado lunes una sesión crítica ante la amenaza de un posible escenario de crisis económica derivado de la política de tipos de interés de la Reserva Federal, pero unos datos laborales no tan malos como se esperaba contribuyeron durante la semana a levantar los ánimos y recuperar gran parte del terreno perdido.

Según los analistas, los grandes fondos han aprovechado las caídas en bolsa para comprar acciones a precio más barato, una estrategia conocida como 'buy the dip', que dio lugar a ganancias notables en los días posteriores.

Callie Cox, estratega jefe de mercado de Ritholtz Wealth Management, explicó hoy a la cadena CNBC que no descarta nuevos movimientos en esta dirección: "Las emociones están a flor de piel y las oscilaciones del mercado tienden a agruparse, así que no me extrañaría que tuviéramos otra semana de turbulencias".

El índice de precios al consumo de julio, que se publicará el miércoles, será clave para saber si la economía sigue siendo sólida o si los inversores deben permanecer alerta por el aumento de la volatilidad.

Wall Street también está pendiente del índice de precios a la producción de julio, que se difundirá el martes, así como a la publicación de las estadísticas relativas a las ventas minoristas de julio, prevista para este jueves.

Por sectores, este lunes predominaban las pérdidas encabezadas por el inmobiliario (-0,92 %) y el industrial (-0,57 %); solo crecían el tecnológico (0,36 %) y el energético (0,19 %).

De hecho, el impulso del tecnológico venía motivado parcialmente por el alza del fabricante de chips Nvidia (3,16 %) y de Apple (0,74 %).

Entre los 30 valores del Dow, se producían más retrocesos que avances; con Procter & Gamble (-1,78 %) liderando las pérdidas, seguido por Boeing (-1,52 %). Unitedhealth (0,86 %) y Walmart (0,54 %) estaban entre las que más crecían.

El rendimiento del bono del Tesoro bajaba levemente, al 3,938 %, mientras que el petróleo de Texas subía hasta los 77,96 dólares el barril.