Vuelven Bridgerton, Pretty Little Liars, Star Wars y más series en mayo al 'streaming'

El regreso de 'The Bridgerton', el estreno de la española Clara Roquet para Disney+ con la serie 'Las largas sombras', el secretismo de 'Maxton hall', un colegio alemán de élite, y la nueva entrega animada de 'Star Wars: Tales of the Empire' son algunas de las series que llegan a las plataformas en mayo.

TEMPORADA 3 DE BRIDGERTON': PENELOPE BUSCARÁ MARIDO

'Bridgerton' estrena en Netflix su tercera temporada en dos partes, cuatro capítulos el 16 de mayo y otros cuatro el 13 de junio, que comienzan con Penelope Featherington (Nicola Coughlan) renunciando a Colin Bridgerton (Luke Newton) después de que le oyera hablar de ella despectivamente al final de la pasada temporada.

Ahora, buscará un marido con el que pueda continuar con su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y hermanas.

VERSIÓN ANIMADA DE LA SAGA, 'STAR WARS: TALES OF THE EMPIRE'

Disney+ estrena el 4 de mayo la serie animada 'Star Wars: Tales of the Empire', un viaje de seis episodios al temible Imperio Galáctico a través de los ojos de dos guerreros con caminos divergentes, ambientados en épocas diferentes.

'MAXTON HALL', UN COLEGIO ALEMÁN CON MUCHO DRAMA

Basada en el 'bestseller' mundial 'Save Me', de Mona Kasten, Amazon Prime estrena este mes la serie de seis episodios 'Maxton Hall', sobre James y Ruby, un chico de clase alta y una chica de clase trabajadora, testigos de un secreto explosivo en una escuela privada.

JOEL EDGERTON Y JENNIFER CONNELLY SE BUSCAN EN 'DARK MATTER'

Basada en una de las novelas de ciencia ficción más aclamadas de la década, AppleTV+ estrena el día 8 'Dark Matter', que sigue a Jason Dessen (Joel Edgerton), físico, profesor y padre de familia que una noche es secuestrado y trasladado a una versión alternativa de su propia vida.

'PRETTY LITTLE LIARS: SUMMER SCHOOL', OTRA TOMA DE LA SAGA

Secuela de 'Pretty Little Liars: Original Sin', ahora 'Pretty Little Liars: Summer School' es la nueva entrega de esta saga 'slasher' de drama adolescente, el día 9 en HBO Max.

'THE BIG CIGAR', LA HUIDA DEL LÍDER DE PANTERAS NEGRAS A CUBA

Basada en un reportaje periodístico, esta miniserie de AppleTV+ de seis capítulos cuenta la historia real de cómo el fundador del partido de los Panteras Negras, Huey P. Newton, escapó del FBI para huir Cuba con la ayuda del famoso productor de cine Bert Schneider, quien simuló un rodaje para ayudarle a escapar.

'ERIC': BENEDICT CUMBERBATCH BUSCA A SU HIJO

Benedict Cumberbatch protagoniza 'Eric', un 'thriller' ambientado en Nueva York en los años ochenta de seis episodios escritos por Abi Morgan; Vincent Anderson, presentador del programa infantil más famoso de la televisión, va perdiendo el juicio mientras busca desesperadamente a su hijo desaparecido de nueve años.

'NI UNA MÁS': ¿HAY UN VIOLADOR ENTRE NOSOTROS?

Netflix estrena en mayo la serie de ocho episodios 'Ni una más', que está basada en la novela homónima del español Miguel Sáez Carral y protagonizada por Alma (Nicole Wallace), una chica de 17 años cuya vida cambia radicalmente después de que denuncie en redes una agresión sexual el instituto.