Vuelven a denunciar bajos rendimientos en cosechas de forraje en San Pedro

También el dirigente de la CNC en Coahuila, Natividad Navarro Morales señaló que se está presentando el mismo problema del año pasado, ya que en algunos ejidos los cultivos de sorgo forrajero están dando un rendimiento muy bajo.

Agregó que hay parcelas en donde la planta ya tiene la espiga (maduración) y apenas están en proceso del segundo riego de auxilio y el tamaño que alcanzó la planta es de aproximadamente un metro y medio cuando debe “agarrar” hasta cuatro metros.

Por esa situación, el volumen de cosecha es de 13 a 17 toneladas, cuando estaban acostumbrados a levantar hasta 50 toneladas.

“Aquí el asunto es que la Secretaria no está haciendo su trabajo, por que no se está vigilando que tipo de semilla se está metiendo al país, por que se supone que hay organismos que se encargan de eso, pero nos volvió a pasar lo mismo que el año pasado y ellos nos salen con que es por las altas temperaturas, pero no a todos les pasó lo mismo y esos son los que compraron semilla genérica, entonces ahí está la prueba de que no es el calor”.