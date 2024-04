Vuelve a La Laguna que tanto le gusta

Si alguien quiere a la Comarca Lagunera, ese es Jorge Muñiz.

El llamado "Coque" conoce muy bien las ciudades que conforman La Laguna y sabe parte de su historia.

"Pronto vamos a estar allá con ustedes. Tengo buenos cuates en La Laguna. Por lo menos, tengo 40 años de ir a la Comarca.

"Inauguré discotecas, abrí palenques, hice teatros del pueblo, eventos públicos o de Miss Torreón. Soy afortunado porque conservo mis amigos con los que conocí toda la Comarca, y cuando digo, toda, es toda", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

El artista resaltó que aunque se trata de una región unida, cada ciudad preserva su sello especial.

"Hasta hay variaciones en la comida. La gente defiende su identidad. No es lo mismo decir, 'estoy aquí' (en Torreón) o 'estoy acá (en Gómez). Lo bueno es que no se han hecho enemigos de calle, lo que sí les cuento es que antes, cuando allá sabían que uno era chilango, nos veían raro".

Después de platicar anécdotas laguneras, Muñiz anunció que el 27 de abril dará un concierto con Carlos Cuevas en el Teatro Nazas llamado "El tiempo es oro". También vendrá Axel Muñiz, hijo del "Coque".

"El teatro está increíble, cuenta con todo. Trabajar con Carlos Cuevas es un privilegio, es un honor. Es muy buen compañero, muy dedicado. Llevamos una orquesta muy grande.

"Vamos a cantar y hablar de la evolución musical que han tenido las canciones del amor. Van a recordar sus amores o sus examores. Habrá risas y cosas bonitas, aunque el público será el protagonista de la noche".

Por otro lado, Jorge compartió que su padre (Marco Antonio Muñiz) le decía tiempo atrás que cuando cantara lo hiciera de manera seria; sin embargo, le ha sido imposible porque el buen humor del intérprete de La otra parte de mí, siempre sale a relucir y ha sido parte de su éxito.

"Nunca me gusta presumir algo. Solo trato, al estar en un escenario, de que la gente la pase bien y que se relaje y se divierta. La gente cuando ríe se acuerda más de un espectáculo".

Algo que de igual manera ha tenido como acierto en su currículum, es que "Coque" sigue vendiendo discos físicos, hazaña que pocos logran ya.

"Hace unos años había un disquero, Manuel Calderón, que me firmó para EMI Music. Me dijo que grabaría lo que él quería. Total, me dio una serie de canciones más viejas que ni siquiera grabó mi papá.

"Le dije que no las grabaría, pero al final recapacité y resulta que ese disco se volvió un éxito en venta a nivel nacional y así seguí sacando varios que se volvieron número uno en las listas de Mixup o Sanborns. Hay un público que está olvidado, que todavía compra sus discos".

En la charla, efectuada vía Zoom, salió a relucir que Jorge Muñiz tuvo una vivencia muy especial con Luis Miguel.

"Mi papá y el de Luis Miguel eran amigos. Además, 'Luismi' y mi padre siempre han platicado, hay mucho respeto entre ambos. Para mí, Luis Miguel es el número uno en toda la extensión de la palabra.

"Les voy a platicar una anécdota. Fuimos a una entrega de premios y cuando terminó; Luis Miguel, Esteban Arce, El 'Burro' Van Rankin y dos amigos de ellos se vinieron a mi casa y aquí se quedaron a dormir", relató.

Antes de finalizar la charla, "Coque" dio a conocer sus proyectos.

"Voy a dar un concierto en El Lunario de la Ciudad de México. Me invitaron a hacer la obra Lagunilla mi Barrio, voy a cantar en la trama. Luego, voy a dar unas presentaciones con Estelita Núñez".