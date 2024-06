Hace unos días, Jackie Sauza se integró a la telenovela, Vivir de amor, una de las telenovelas más vistas de la barra vespertinas de Las Estrellas.

En entrevista con El Siglo de Torreón, la tapatía comentó que sumó en el papel de "Julia" para darle sazón a la recta final de esta producción de Salvador Mejía.

Antes de dar los detalles de su papel, la actriz comentó que pese a que el trabajo no le ha faltado, ella va por los caminos profesionales andando despacio.

"Yo voy a mi paso, no voy corriendo. Me siento satisfecha con lo que he logrado, muy agradecida con todos los productores que han confiado y con la gente que me ha dado su aprobación".

En la novela, "Julia" es una doctora que busca siempre ayudar a los demás. Es una mujer valiente, honesta y comprometida con las comunidades más desprotegidas de México.

"Espero les esté gustando este personaje que recién se integró a la historia. 'Julia' es una chica buena, con un gran servicio a los más necesitados, al igual que "José Emilio" (Emmanuel Palomares), sin embargo, dentro de la historia ambos personajes se encuentran, se comprenden y entonces se viene un triángulo amoroso con "Angelli" (Kimberly Dos Ramos)".

Contó la entrevistada que el rol de "Julia" le encantó porque deja en todo momento un mensaje positivo.

"Considero que 'Julia' cuenta con bastantes valores, al igual que al triángulo amoroso al que se está enfrentando. Se habla del respeto, del amor. Me encanta que en cada proyecto que haga le inculque algo bueno a la gente", expresó.

Informó Jackie que en la vida real, su familia le profesó desde pequeña apoyar al prójimo, así que se siente 100 por ciento identificada con "Julia".

"Creo que todos en algún momento debemos ayudar a los más necesitados. Es muy bonito. Recuerden que siempre cosechamos lo que sembramos".

Comentó Sauza que Salvador Mejía ha hecho muy buen trabajo liderando Vivir de amor.

"De hecho 'Chava' ha sido el primer productor que me dio la oportunidad con un buen personaje. Le debo parte de mi carrera porque fue el primero que confió en mí".

Expresó la actriz que el elenco de Vivir de amor ha sido de igual manera una de las razones por la que la historia ha enganchado a los televidentes.

"Es un reparto excepcional. Yo llegué después a las grabaciones y me recibieron con los brazos abiertos", comentó.

Cada proyecto se vuelve un reto y en el caso de Jackie en Vivir de amor, no podía ser la excepción.

"Era una novela que ya estaba iniciada y con un buen rating, a pesar de que el horario no beneficia del todo porque es a las 4:30 de la tarde y es complicado, ya que bastantes personas están ocupadas; he puesto todo de mí en este personaje y espero que esté siendo del agrado del público".

Reveló la artista que, sin duda, las personas que no pueden ver la historia a dicha hora, buscan otras opciones.

"En plataformas se encuentra en primer lugar. Me da gusto que los fans de Vivir de amor encuentran cada capítulo en Internet, en la página oficial o bien, visualizan los avances que hay en las redes".