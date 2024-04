'Voy a levantar mi voz por La Laguna'

En una entrevista para Lado B de El Siglo de Torreón, la candidata a la Senaduría por Durango, Gaby Hernández, conocida popularmente como "La China", expuso su visión y propuestas para el futuro del estado. Detalló los ejes principales de su plataforma política y su compromiso con el bienestar de la ciudadanía.

Hernández destacó la importancia de estas elecciones como las más grandes de la historia, señalando el papel crucial que desempeñan en el futuro de Durango y México en su conjunto. Enfatizó que su equipo, perteneciente a la Alianza PRI-PAN-PRD, representa la mejor opción para la región norte del país, que ha sido históricamente descuidada por el Gobierno Federal.

'TRES EN UNO PLUS'

La candidata explicó su propuesta de campaña, titulada "3 en Uno Plus", que se centra en tres ejes fundamentales y un plus: servir a la ciudadanía y sus familias, defender los intereses de Durango y legislar para hacer leyes que sean efectivas y se ajusten a la realidad de los ciudadanos y sus necesidades. Además, en el plus resaltó la importancia del diálogo con expertos y la sociedad civil para mejorar y enriquecer su trabajo legislativo, ya que afirmó, no es experta en todos los temas.

En el primer eje, Hernández prometió estar cercana a la ciudadanía, con oficinas de gestión, una de ellas en La Laguna.

En el segundo eje, se comprometió a levantar la voz desde el Senado para defender los intereses de Durango, especialmente en temas como el agua y el desarrollo agrícola.

En el tercer eje, Hernández destacó la importancia de hacer leyes que realmente funcionen y respondan a las necesidades de la población.

Hernández destacó la importancia de tener legisladores comprometidos con las demandas y aspiraciones de la ciudadanía, asegurando que ella y su equipo trabajarán incansablemente para ser la voz de Durango en el Senado y defender los intereses de la región.

LEVANTAR LA VOZ POR LA LAGUNA

Para proteger y fortalecer la región de La Laguna, Gaby Hernández prometió elevar su voz desde el Senado y trabajar en la implementación de una nueva legislación sobre el agua. Hernández enfatizó la necesidad de una ley de aguas nacionales que reconozca a Durango como un Estado productor de agua, destacando la cantidad de 11,000 millones de metros cúbicos producidos en la Sierra Madre Occidental.

Explicó que gran parte de este recurso se envía a otros estados sin una retribución adecuada, mencionando que se mandan 10,000 millones de metros cúbicos a entidades como Coahuila, Zacatecas, Nayarit y Jalisco. Por ello, abogará por un pago justo por este recurso vital, similar al que se realiza con el petróleo en estados como Campeche y Tabasco.

Asimismo, Hernández buscará invertir en la infraestructura hidroagrícola del estado y los municipios para aumentar las áreas de riego y mejorar el sector agrícola, crucial para la seguridad alimentaria de la región.