Cuando era niña, Oka Giner soñaba con ser actriz y encabezar un proyecto, algo que ya logró, pero debido a las dimensiones de todo lo que le ha ocurrido en los últimos meses, todavía no lo asimila.

"Estoy contenta. Obviamente vivo el sueño de una niña que no vi venir. Todo esto es como muy surreal para mí, a veces me tengo que recordar que esto está pasando.

"Yo era telenovelera desde chiquita. Veía novelas con mi mamá y quería salir ahí, más no sé en qué momento pasó que llegué a la TV con una novela en horario estelar que es Marea de pasiones y con un protagónico, en verdad que ha sido todo muy loco", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

La nacida en Camargo, Chihuahua, habló con este diario a propósito de la recta final de Marea de pasiones, en donde da vida a "Luisa Grajales", un papel que ha gustado y que ha movido las emociones de los televidentes.

"De repente me meto a las redes y veo lo que opinan las personas de 'Luisa'. No están de acuerdo con algunas decisiones que ha tomado y eso me gusta porque esa es la chamba de uno, que hablen y que se involucren. El trabajo ahí está y disfrutamos la respuesta de la audiencia.

"Yo quiero que se emocionen, que se rían, que disfruten de esta telenovela, que hemos hecho con todo el corazón para todos ustedes", manifestó.

Confesó Oka que desde que leyó el guion de "Grajales", encontró bastantes similitudes con ella.

"Ha sido muy complicado porque comparto un sentimiento que no me gustaría compartir con ella y es la pérdida de mi papá, recordemos que ahí inicia la historia de 'Luisa'. Yo perdí a mi padre y ha sido de los momentos más difíciles que he atravesado y de ahí entiendo la rabia que mi personaje tiene y su sed de justicia.

"Uno vive los melodramas que uno hace y se vuelve el pan de todos los días, pero si te sientas a analizar la magnitud de las situaciones que viven los personajes es muy duro y no en balde tocamos estos temas porque son cosas que se viven en la vida real", resaltó.

La actriz alabó el trabajo que ha hecho Giselle González como productora de Marea de pasiones, que pasa a las 9:30 de la noche por Las Estrellas. La calificó como "una gran capitana".

"Es increíble laborar con ella. Es una mujer que tiene mucha sensibilidad al contar sus historias y además abraza y apapacha a nosotros como elenco, a su gente de producción, a todos".

Por otro lado, la actriz reveló cómo ha cambiado, en relación con su debut en Gossip Girl: Acapulco a la fecha.

"Ya no soy la misma. Gossip fue hace 11 años, era mi primer proyecto. Ahora lo veo y pese a que lo abrazo, no me gustó mi actuación. Me he afianzado mucho, hoy en día me siento con más seguridad y ya no dudo de mis facultades. Un actor se alimenta de las vivencias, no soy la misma de cuando tenía 20 años a ahora que voy para 32 y además ya estoy casada".

Oka Giner externó en la charla que siendo muy niña quería ser actriz. Con el paso del tiempo dejó Camargo con el fin de estudiar actuación.

"Mis papás sabían que quería encarnar personajes. Cuando entré a la universidad desconocía qué quería estudiar porque en Chihuahua no había carrera de actuación. Yo era fan de la página del CEA de Televisa y luego vi que lanzaron una solicitud para entrar, la hice y me llamaron. Mi papá me alentó a ir a la Ciudad de México y con dinero prestado viajé.

"Se hizo mucho esfuerzo en mi casa, así que yo tenía muy claro que no podía fracasar. Creo que me sostuvo que tenía mucha hambre y ahí estuve y dio frutos. Mi papá era mi fan número uno y mi mamá se le cae la cara de orgullo cada que me ve en la televisión".