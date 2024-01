Emilio Palacios habla de la nueva apuesta de Televisa, Vivir de amor

Comenzó el año nuevo y TelevisaUnivision se alista para presentar nuevas telenovelas, una de ellas, es Vivir de amor, que se estrenará el 29 de enero por Las Estrellas a las 16:30 horas.

La producción cuenta con un gran elenco encabezado por Eric del Castillo, Gala Montes o Emmanuel Palomares, pero también tiene nuevos talentos como el caso de Emilio Palacios, quien encarna a "Ramiro", integrante de una banda delictiva.

Emilio charló con El Siglo de Torreón de su trabajo en la telenovela y su gusto por la actuación.

"Estoy muy emocionado y feliz, ansioso de que arranque la novela el 29 de enero", comentó vía telefónica.

Para Palacios, ser parte de dicho melodrama es una gran oportunidad y más porque se trata de una producción del experimentado Salvador Mejía .

"Mejía ya se la sabe, tiene toda la experiencia, sin embargo, no deja de ser una producción muy humana. Trabajar en este proyecto es gratificante y uno como actor lo agradece porque es como caer en blandito. Todos son amables. Salvador es un gran líder".

Durante la charla, el joven actor ofreció alguno detalles de la trama de Vivir de amor.

"La novela como tal es un melodrama en donde hay varios triángulos amorosos. Hay varios universos...está el de los ricos, el de pobres, el de una hacienda y todos se mezclan a la vez, eso es lo interesante, la convivencia entre todos. Veremos cómo se vive de amor en universos que aparentemente podrían parecer muy distintos".

En la producción, Palacios encarna a "Ramiro", un joven asusto e inteligente, líder de una banda delictiva conocida como "Los jaguares".

"'Ramiro' es un delincuente. Yo lo considero el chavo más sensato de la banda, como el más centrado. No roba tanto por gusto, sino por una necesidad de salir adelante. Tiene sueños y metas que se ven truncadas antes las circunstancias que le ha puesto la vida como la pobreza", comentó.

Emilio admitió que este personaje implicó enfrentar distintos retos que está disfrutando.

"Este es el papel más distante a mí de los que he realizado. Es un reto. Desde que empezamos a tener las lecturas y talleres, me sentí en tal confianza que eso me permitió jugar con mi personaje. Cuando te eligen y ves que los productores confían en ti, es cuando uno empieza a confiar en uno mismo".

Algo que también emociona a Palacios de este proyecto es que ya conocía a varios de los actores del elenco.

"Somos un gran elenco. En esta novela es donde con más amigos me ha tocado trabajar. Los de la banda 'Jaguares' ya éramos amigos del CEA y ahora al laborar juntos se fortalece la amistad. Bárbara Islas es mi amiga y a Gala la quiero mucho".

El artista dio a conocer que además de grabar en los foros de Televisa, están saliendo a locaciones diversas.

"Contamos con varios sitios como un mercado y una colonia que está en el mero centro de la Ciudad de México", detalló.

Por otro lado, Emilio Palacios confesó que lo motivó a convertirse en actor. Su hermano, Lalo Palacios, se dedica a lo mismo.

"La verdad es que siempre sentía una necesidad de que la gente mí pudiera llegar a sentir a través de lo que yo hiciera. Antes era en el canto, porque me hacía feliz que la gente se emocionara a partir de lo que yo hacía, entonces dije, 'ok, también está esta parte de la actuación', pues por medio de personajes la gente puede aprender, llorar o divertirse y eso me motivo bastante".