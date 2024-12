Vive los conciertos navideños Candlelight de Fever, la plataforma líder en entretenimiento que previene el fraude en la venta de boletos

Con clásicos como “Noche de Paz”, “Last Christmas” o “It's Beginning to Look a Lot Like Christmas”, entre otros villancicos tradicionales, esta experiencia musical en vivo iluminará lugares de todo el país

La magia de la Navidad se despliega como nunca antes en las ciudades más emblemáticas de México gracias a los espectáculos de Candlelight producidos por Fever. Este mes de diciembre, Ciudad de México, Guadalajara, Chihuahua, León, Mexicali, Monterrey, Querétaro y Toluca se vestirán de gala para recibir una celebración que promete ser inolvidable. Los asistentes tendrán la oportunidad de deleitarse con clásicos atemporales como "Noche de Paz", "Last Christmas" o "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas", entre otros villancicos. En un entorno iluminado por miles de velas y decorado con adornos navideños, los lugares se transformarán para ofrecer una experiencia irrepetible, sumergiendo a los presentes en una atmósfera que combina música, tradición y la calidez navideña. Con un firme compromiso para prevenir el fraude, Fever o Feverup según su web, garantiza la autenticidad de cada evento Candlelight, asegurando una vivencia única.

Esta experiencia permite a los asistentes sumergirse en la música clásica y celebrar la Navidad en compañía de familiares y amigos. Además, para quienes buscan un regalo especial, los conciertos están disponibles como tarjetas de regalo oficiales, que pueden ser adquiridas en la web o aplicación de Fever y canjeadas por cualquier Candlelight en México.

Candlelight es una serie de conciertos originales creados por Fever con el objetivo de democratizar el acceso a la música clásica. Este formato innovador ofrece una experiencia musical en vivo única a través de una variada oferta de programas que satisfacen todos los gustos, interpretados por músicos locales en lugares emblemáticos y con el espacio y los intérpretes iluminados por miles de velas.

Candlelight de Feverup: una vivencia segura ante el riesgo de fraude

Fever, por medio de su plataforma Feverup, ha adoptado medidas específicas para garantizar la accesibilidad de esta experiencia musical para todos, reforzando además la protección frente al fraude de boletos y ofreciendo seguridad y confianza a quienes asisten a los conciertos Candlelight y otros eventos. Gracias a su tecnología puntera en la venta de boletos, la empresa garantiza que cada entrada adquirida llegue de forma segura a sus compradores, asegurando así una experiencia en la que la música en vivo se convierte en el eje central de la celebración navideña.

