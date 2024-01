Viudas creen que rescate en Pasta de Conchos no concluirá en 2024

Claudia Escobar Pacheco, una de las viudas de los mineros atrapados en Pasta de Conchos, consideró que aún falta mucho para poder concretar el rescate de los restos de los 63 mineros; por lo que considera que no se concretará en este 2024.

"Nosotros pensamos que no se va a lograr el rescate, porque si es un trabajo que se tarda. No es así como que, ya se va a llegar y no. Las distancias son muy largas y ahorita apenas conectaron y se han llevado mucho tiempo en hacer las lumbreras", indicó Escobar Pacheco.

Explicó que al llegar a donde está el carbón es más peligroso, se tiene que trabajar de manera diferentes y por eso piensan que no se va a lograr; pero asegura que la fe no la pierden, porque reconocen que están trabajando.

"Siempre tenemos esa fe, pero tenemos ser realistas también, y sabemos que es difícil, es difícil; ¿Se puede? Sí, se puede, pero el tiempo es ya lo tenemos, muy poco tiempo para que se logre", indicó una de las viudas de los mineros de Pasta de Conchos.

Reiteró que durante la visita que realizó Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, a la región carbonífera y en particular el encuentro que tuvo con familias de los mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos, les hablo sobre un decreto y un fideicomiso para dar continuidad al rescate.