Violencia se ha normalizado, advierte activista sobre hechos contra la mujer

Los hechos violentos en donde las víctimas han sido principalmente mujeres, para Sofía Díaz Lozano, cofundadora de Abogadas Laguneras y vocera de Mujeres que Luchan por Mujeres habla de que como sociedad no solos se están perdiendo las señales de alerta sino que se está normalizando la violencia además, de que habla de la falta de sensibilidad y enfoque en políticas públicas por parte de las autoridades para erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

Ante los hechos, aseguró que se analiza la idea de presentar la solicitud de Alerta por Violencia de Género ante el Gobierno Federal, la cual fue rechazada desde el 2017.

En menos de una semana, se registraron dos feminicidios en la ciudad: el de Kimberly de 19 años de edad, el pasado domingo, y el de Ana Patricia, de 35 años, registrado apenas este miércoles 22 de mayo.

“Son muy lamentables ambos hechos… sí una invitación también a la sociedad a que nos sensibilicemos más con la violencia sobre todo porque el tema de la violencia feminicida no es una violencia aislada, no es como que digas un día se le ocurrió a la persona cometer feminicidio, sino que es una violencia que va escalando y a veces tenemos tan normalizada la violencia que no identificamos este tipo de situaciones”, recalcó Díaz.

Y es que mencionó que hay señales que no se toman como tal y no se atienden por ejemplo, la violencia psicológica, la económica, e incluso la física que puede ir desde jaloneos, pellizcos hasta un jalón de cabellos y no se toman como violencia.

“Y también nosotros como sociedad que a veces ignoramos este tipo de situaciones, tenemos tan normalizado que a veces nuestros vecinos se pelean, decimos ‘hay pues es una pelea de parejas’ cuando en realidad no, es el reflejo de toda una violencia estructural que padecemos las mujeres. También decir que si vemos que están pasando este tipo de situaciones, pues involucrarnos, a veces no queremos como involucrarnos porque decimos tiene problemas”, recalcó la vocera de la colectiva Mujeres que Luchan por Mujeres.

Aunado a ello, está la falta de sensibilidad por parte de los funcionarios, como el de los propios policías, “que solo se limitan a preguntar o bien, llegan horas después del reporte, tiempo que se le da a una persona para que agreda a una mujer y pues en ese lapso la puede matar”, explicó.