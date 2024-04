'Vinieron a vender las regidurías'; afirman morenistas de Matamoros por la designación de la planilla

Simpatizantes de Morena mostraron su inconformidad sobre los perfiles que forman parte de la planilla que se registró para contender por la alcaldía de Matamoros, la cual encabeza Azalea Huitrón Ramírez.

Ayer convocaron a los medios de comunicación para externar lo anterior y manifestaron que la decisión que tomó el partido para definir a las y los candidatos a regidurías, ya que afirman hay personas con más trayectoria dentro de Morena, por lo tanto, tienen más mérito.

“La mayoría de las personas ya han estado dos o tres veces como regidores, incluso de otros partidos y hay una persona que es de Torreón y nada tiene que hacer aquí y se está dejando a un lado a verdaderos iniciadores del movimiento aquí y no estamos peleando posiciones, el desacuerdo que tenemos es que se hubiera tomado en cuanta a personas con más capacidad, inclusive me atrevo a decir que José Luis Medina por ejemplo, aunque ahorita está competiendo por otro partido y fue el que contribuyó mucho para que esa unidad se pudiera dar, pero no se logró”, dijo Enrique Sánchez Rodríguez.

Declaró que llegaron personas de otros lados a tomar decisiones a Coahuila, específicamente a Matamoros sin tener conocimiento del trabajo que han hecho lo que realmente han trabajado para qué la Cuarta Transformación fuera una realidad e insistió que designaron a personas, anteponiendo los intereses personales.

“Llegaron desde México nomás a vender candidaturas, esa es la verdadera intensión y desconocen totalmente cómo están las cosas en Matamoros, nomás vinieron a imponer a los candidatos violando los principios de Morena, eso es lo que hizo Jean Carlo, el delegado, porque necesitaba dinero para su campaña y esa es la inconformidad”.

Dijo que en su momento habló con la Azalea, pero ahora ya “rompió” con ellos y aunque digan que están ardidos porque no se les tomó en cuenta para un puesto, pero aseguró que no es así, ya que le parece, es injusto que no se tome en cuenta a aquellos que realmente hacen la chamba.

Enrique Sánchez mencionó que la planilla la integran: Delfino López, quien en esta administración asumió la sindicatura de minoría, la maestra Isidra quien ya fue regidora, Raúl Reyes, Sanjuana Mejía quien también ya fue regidora, pero por otro partido, Ana Guadalupe León ocupó la sindicatura en la pasada administración y otros que sin hacer trabajo se “sacaron la lotería”.