Vinícius Junior es nombrado como mejor jugador del partido: 'es un orgullo defender este equipo'

El brasileño Vinícius Junior fue nombrado mejor jugador del partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones del Real Madrid ante el Bayern, y mostró su emoción tras liderar a su equipo admitiendo que se siente "un afortunado" por triunfar lejos de su casa y de una ciudad de donde "la gente normalmente no sale".

"Es un orgullo defender a este equipo y esta camiseta en este campo. Esto es el Real Madrid, nunca nos rendimos, nuestra afición nos impulsa y siempre sentimos en casa que podemos", manifestó.

"Sentimos cerca a nuestros familiares y marcamos la diferencia. Siempre queremos vencer y si tengo que bajar a defender para ayudar lo voy a hacer para pasar a otra final, como hacemos todos los partidos", añadió en Movistar+.

Vinícius agradeció el cariño del madridismo emocionado por el momento.

"Soy un afortunado por poder jugar todos los partidos con esta camiseta. Es un sueño jugar en el Real Madrid. He salido de un sitio de Brasil, en otro lado del mundo, donde la gente normalmente no sale de ahí y yo estoy pudiendo hacer una gran historia con este equipo, con mis familiares cerca y una afición que me ama tanto y lo doy todo por ellos".