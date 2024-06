Vinculan consumo de drogas con nuevos casos de VIH

El consumo de drogas está estrechamente relacionado con el incremento de los casos de VIH en Torreón, debido a la falta de conciencia sobre la práctica de una sexualidad responsable, de acuerdo con Raymundo Valadez Andrade, activista por los derechos LGBT en la región. Señaló que muchos nuevos casos de VIH se han detectado en centros de rehabilitación. Al estar bajo los efectos de drogas como el cristal, las personas pierden la conciencia e incluso su orientación sexual.

Según Valadez, la principal vía de transmisión del virus es sexual.

“Actualmente, también se están dando casos en jóvenes, hombres y mujeres, que se encuentran en los centros de rehabilitación y son usuarios de drogas como el cristal. Cuando están bajo el efecto de una droga, no hay conciencia ni orientación sexual, tienen relaciones sin protección, lo que puede llevar a la adquisición del VIH. Desafortunadamente, muchos no se dan cuenta hasta que se realizan un examen. Hay centros que promueven estos exámenes y ahí es donde detectamos los casos”, explicó.

Además, mencionó que también se ha observado un brote significativo de sífilis en estas circunstancias. “Cuando usan drogas, ya sea alcohol o cristal, no hay conciencia y, sin esta, no hay protección en la sexualidad”, insistió.

Actualmente, el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) registra unos 500 casos, de los cuales 70 son nuevos cada año en los últimos dos años, en personas de entre 17 y 35 años. “Aunque el número de casos no ha aumentado ni disminuido significativamente, sigue siendo un tema alarmante que debe abordarse desde la educación primaria”, añadió.

PREOCUPAN CASOS EN CONSUMIDORAS DE DROGAS

Valadez destacó que la situación es especialmente preocupante en mujeres consumidoras de drogas. Al no quedar embarazadas y no realizarse pruebas de detección de VIH con regularidad, pueden desconocer su condición hasta que es demasiado tarde. “Las mujeres que no se embarazan no suelen hacerse exámenes porque no se consideran parte de una población vulnerable. Esto puede llevar a casos mortales”, señaló.

Por otro lado, aquellas mujeres que sí se embarazan se someten a exámenes que, de resultar positivos, les permiten recibir tratamiento y evitar la transmisión del virus al bebé.