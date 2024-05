Vinculan a proceso a conductor que chocó con patrulla; en el accidente murió un detenido

Minutos antes de las cuatro de la tarde del miércoles se llevó a cabo la audiencia de vinculación de Marco Antonio "N", quien fue imputado por los delitos de homicidio culposo, daños de menor cuantía, daños de mayor cuantía, así como por lesiones levísimas y lesiones extendidas.

Durante la citada audiencia, la jueza de la causa Sayra Martínez, determinó vincular a proceso a Marco Antonio "N", tras considerar los elementos de prueba que fueron presentados durante la audiencia inicial, donde se determinó de legal su detención, además se llevó a cabo la imputación en contra del detenido.

Por su parte, el ministerio público solicitó a la juez que le otorgará un periodo de dos meses para concluir con la carpeta investigación complementaria; sin que la defensa del imputado emitiera objeción alguna a la solicitud; por lo cual la juez determinó otorgar dicho tiempo.

También refirió que se mantendría la medida cautelar de prisión preventiva justificada, situación por la cual, Marco Antonio "N", permanecerá en el centro penitenciario para varones de Piedras Negras, por el tiempo que dure todo el proceso penal en su contra.

La jueza señaló que, conforme a la legislación vigente, se trata de delitos culposos, explicando que el imputado no quiso ocasionarlos, no quería cometer dichos delitos porque no previó algo que era previsible. Hizo referencia a que se le atribuye esta culpa al ser omiso y no respetar un señalamiento de alto.

Al inicio de la audiencia, la defensa de Marco Antonio solicitó a la jueza canalizar a las partes involucradas a mediación judicial para acordar acciones reparatorias y aseguró que conversó con los representantes legales de las víctimas.

Sayra Martínez, la jueza de a causa, considerando que el ministerio público y representantes de las víctimas no vieron inconveniente en dicha petición, señaló que hablen con las víctimas y en caso de llegar a acuerdos de mediación o salida alterna, podrían solicitar una audiencia para ello y que no es necesario esperar a que concluyan los dos meses que otorgó para concluir con la carpeta de investigación complementaria.

Durante la audiencia, la juez dio a conocer los datos de prueba que tomó en consideración para emitir su decisión, en cada uno de los diferentes delitos, derivados de los hechos ocurridos alrededor de las cuatro de la mañana en la esquina conformada por las calles Idelfonso Vázquez y General Charles de la colonia Mundo Nuevo.

Tal y como le dimos a conocer con oportunidad, por la calle Idelfonso Vázquez transitaba Marco Antonio "N" en una camioneta Dodge, RAM, color blanco; que al llegar a la esquina con la calle General Charles, no respetó el señalamiento de alto.

Derivado de dicha omisión, impactó con la parte frontal de la camioneta, la parte lateral derecha de la patrulla P-2526 y que circulaba en vía libre, por lo fuerte del impacto, salieron disparados cinco personas que viajaban en la caja de la mencionada unidad en calidad de detenidos; una de las cuales perdió la vida.

En la mencionada audiencia de vinculación, se dio cuenta de algunos detalles de los hechos ocurridos.

Después de las cinco de la mañana, un médico revisó al detenido y estableció que presentaba síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol y con aliento alcohólico; así como que fue hasta las 17:55 horas que se le realizó una prueba de orina que determinó que aún contenía residuos de alcohol.

Se dio a conocer que derivado del citado percance perdió la vida un hombre que fue identificado como Hugo Humberto Santos González; estableciéndose que al salir disparado de la patrulla, resulto con un golpe contuso en tórax y abdomen, lo que le generó laceración de hígado y vaso; provocándole un shock hipovolémico.

También se refiere que, derivado del mencionado accidente, resultó lesionado Víctor Manuel Estrada Ramírez, presentando un golpe contuso en la región occipital, así como hematomas y escoriaciones en diversas partes del cuerpo.

Mientras que Ángel Eduardo Altamirano Álvarez, otro de los detenidos lesionados, presentó múltiples lesiones, heridas abrasivas, escoriaciones y heridas que pueden dejar cicatriz permanente notable en el rostro.

Además de los elementos, Karen Nayeli Hernández Mora, José Abraham Torres Carrizales y Luis Adolfo Reynosa Segura, quienes también resultaron con lesiones leves en este accidente.

Con relación a los daños generados por el choque entre la camioneta y la patrulla de la policía preventiva municipal, la juez dio cuenta de un delito de daños en propiedad ajena por cuantía menor, en referencia los causados en la vivienda y un auto de Lázaro Cruz Herrera.

Donde se refirió que, conforme a una valuación inicial, se estimaron siete mil 752 pesos por los daños generados en la barda de la casa y de dos mil 500 por los daños en la pintura del automóvil, propiedad del hombre ya mencionado.

Mientras que, en el caso del delito de daños en propiedad ajena por cuantía mayor, se refiere a la afectación que se causó a la administración del municipio de Piedras Negras, a través de la patrulla de la policía municipal; una camioneta Dodge, RAM, modelo 2023.

Se indicó que, conforme a una valuación inicial, se había establecido la cantidad de 140 mil pesos en daños; sin embargo, también se indició que tras una revaloración, se establece que la unidad no quedaría en condiciones óptimas si se repara, por lo que los daños se estimarían en 853 mil pesos.