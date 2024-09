Vigilan cumplimiento de promociones en negocios por Fiestas Patrias

Va Profeco por operativo de Fiestas Patrias, una acción de verificación y vigilancia implementada a través del Departamento de Verificación y Defensa de la Confianza.

Su objetivo es atender las denuncias contra proveedores de bienes, productos o servicios; que hayan sido turnadas a través del Módulo de denuncias, a fin de que ajusten su comportamiento a lo dispuesto por la ley Federal de Protección al Consumidor, su Reglamento que dichos bienes, productos o servicios cumplan con la Ley de la Infraestructura de la Calidad, respecto a la información comercial, requisitos de seguridad y contrato de adhesión, según corresponda, y en términos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, aplicables y que sea competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Y de los instrumentos de medición como básculas y relojes registradores de tiempo empleados en las transacciones comerciales, se encuentren ajustados y calibrados, conforme a la Ley aplicable, a fin de evitar se afecten los derechos de los consumidores.

Como parte de las estrategias, se dará atención a las denuncias, recorridos por el personal de Profeco en establecimientos que cuenten con bienes, productos o servicios, alusivos a la fiestas, colocación de preciadores, decálogos y módulos de atención en puntos estratégicos para asesoría e información al público consumidor.

Fiestas Patrias (FERNANDO COMPEÁN)

Los giros a verificar son tanto las tiendas de autoservicio y departamentales, tiendas con ventas de chiles secos y semillas, hoteles, tiendas de disfraces y/o ropa típica, vinaterías, pulquerías, mezcalerías, restaurantes, materias primas, carnicerías y/o pollerías, Dulcerías, Salones de Eventos, Alquiler de mobiliario para eventos, Estacionamientos públicos, Mercados y/o centrales de abastos.

De acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se debe tener la Información de precios y exhibición de tarifas, Respeto de los precios y tarifas, Entrega de comprobantes, Cumplimiento de promociones, Cumplimiento de Ofertas, Información clara y veraz, Respeto de términos y condiciones, Respeto de Garantías ofrecidas, No incremento o alza de precios y tarifas, No condicionar la venta de productos, bienes o servicios, No realizar prácticas discriminatorias.

Tratándose de paquetes tales como paquete todo incluido alusivos a las Fiestas Patrias, deberán informar a los consumidores con oportunidad y veracidad en su publicidad.