Videojuegos y educación

Los videojuegos son un gran medio de entretenimiento. Pero no sólo son divertidos, sino que también son una manera de aprender diferentes cosas. Ya sea con habilidades motrices o con aquellas relacionadas a las habilidades STEM, relacionadas a las experiencias prácticas, trabajar en equipo, fomentar la creatividad o la valoración de las artes. Éstas son algunas de las opciones que están disponibles en el mercado actual, que pueden conseguirse sin dificultad.

Minecraft Education Edition

Minecraft es sin duda uno de los grandes fenómenos del entretenimiento virtual. No por nada es considerado el juego más vendido de la historia. Esta versión está pensada para usarse en el aula, a fin de desarrollar habilidades esenciales para los entornos del siglo XXI. Entre las que destacan están el pensamiento crítico, comunicación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad y resolución de problemas.

Plataforma: PC.

Big Brain Academy

La saga Big Brain nació hace casi 20 años para las consolas de Nintendo. Su última iteración, que puede encontrarse para la consola Switch, sigue con las mismas bases, con ejercicios matemáticos y lógicos que pueden hacerse de muchas maneras, ya sea diarios, para conocer los avances, retarse entre amigos (hasta cuatro), o hacer sesiones rápidas en las que la velocidad y los aciertos son muy importantes.

Plataforma: Nintendo Switch.

The Witness

Éste es un juego especial, ya que el jugador debe enfrentarse a una serie de rompecabezas basados en unir puntos. Pero el título va más allá, pues se trata de pensar fuera de la caja, dejando como lección que hay más soluciones que no siempre son aparentes, o por lo menos no a primera vista. Si bien es complicado, The Witness es un juego que puede afrontarse en compañía de un adulto.

Plataforma: PlayStation 4, Xbox One y PC.

The Legend of Zelda: Tears of the kingdom

La última entrega de una de las sagas más queridas de los videojuegos no llegó sola. Una de sus más grandes innovaciones fue la libertad. Ya desde antes, en Breath of the Wild, era posible ver un atisbo de todo lo que se podía hacer. Pero aquí se llevó a lo que parece un límite. Dando a los jugadores la posibilidad de crear cualquier que puedan imaginar, y enfrentar el juego como más les guste. No por nada es un título que se estudia en universidades como la de Maryland.

Plataforma: Nintendo Switch.

Dreams

Más que un videojuego, Dreams es un motor a la vez completo y accesible, para que los usuarios puedan dejar volar su imaginación y crear su propia experiencia. Sus creadores, Media Molecule, tienen casi dos décadas usando este modelo, cuando en 2009 sacaron al mercado, para la PlayStation 3, LittleBigPlanet, en el que cualquiera podía crear sus niveles de plataforma y subirlos a internet, para que fueran disfrutados por otro. A partir de la segunda entrega, las posibilidades se multiplicaron. Y con Dreams parecen no tener límites. Los jugadores también pueden acceder a los juegos de la comunidad, para conocer muchas de las posibilidades que el juego tiene. Si bien parte de las consolas de Sony, Nintendo tiene una oferta similar en Game Builder Garage. También es conocida la fama que ha alcanzado en los últimos años Roblox.

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5.