VIDEO: Regidores de Durango se mientan la madre en Sesión de Cabildo

Esta mañana el Ayuntamiento de Durango acudió al poblado Santiago Bayacora para llevar a cabo su Sesión de Cabildo, sin embargo, el ambiente se tornó tenso por la discusión entre dos regidores.

Luego de que el regidor de Morena, Jorge Silverio, presentara su propuesta sobre un programa para la promoción de la cultura vial, el regidor del PAN, Manuel de la Peña, pidió la palabra para responderle.

"Es buena la iniciativa que propone el regidor, lamentablemente no está enterado de lo que ya se está realizando (...) Si es así, la próxima semana me gustaría proponer que pase la basura por las calles de Durango. Hay que proponer, hagamos propuestas novedosas, cosas que no se hacen, no lo que ya se venía haciendo", manifestó.

No obstante, la respuesta no le pareció al morenista y tomó el micrófono para asegurarle que "por mí te puedes ir a chingar toda tu madre, la verdad".

Tras el hecho, que puso a tensos a todos, el secretario del ayuntamiento le pidió respeto a los presentes y a De La Peña, pues de lo contrario se retiraría el uso de la palabra.

Por un momento el micrófono se muteó, mientras trataban de calmar a Silverio, quien minutos más tarde retó al panista a "arreglar las cosas".

"No necesito contención de la doctora Palencia, si quiere la contención no la damos usted y yo en el momento que guste", añadió el morenista.

Antes de terminar la Sesión, se pidió una disculpa a los habitantes del poblado por el "bochornoso" momento, del cual fueron testigos adultos mayores y hasta niños.