VIDEO: Miguel 'Piojo' Herrera e Iván Alonso casi llegan a los golpes 

Luego de que finalizara el partido entre Cruz Azul y los Xolos de Tijuana, el director deportivo de La Máquina, Iván Alonso, encaró al entrenador Miguel Herrera en los pasillos de los vestidores del estadio Ciudad de los Deportes.

De acuerdo a los reportes de ESPN, al finalizar la conferencia del “Piojo” Herrera, Iván Alonso se acercó a reclamarle unas pasadas declaraciones que el entrenador de Tijuana había dado en su contra durante un podcast publicado el pasado diciembre.

“No tienes memoria, no me faltes al respeto. A mí no me conoces”, gritaba Iván Alonso frente a Herrera mientras ambos manoteaban.

El “Piojo”, repitió en varias ocasiones que él nunca le había faltado al respeto e incluso en repetidas veces le comentó “vamos a hablar” a Iván Alonso, quien lo invitaba a pasar al vestidor.

El personal de seguridad logró separarlos, sin embargo, cuando Herrera se dirigía al vestidor de visitante, Mathias Cardaccio, director de futbol de Cruz Azul, gritó “enano de mie…, cerrá el or…”.

Miguel Herrera abandonó el inmueble sin dar declaraciones.

G.O.