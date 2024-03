Video con motivo del Día de la Mujer del Real Sporting de Guijón desata críticas

El Real Sporting de Guijón, equipo de Grupo Orlegui, es blanco de críticas luego de su polémico video publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado este 8 de marzo.

Fue a través de sus redes sociales que el equipo de la Segunda División español publicó un video con motivo del Día de la Mujer, sin embargo, más que agradar al público, generó criticas a su paso.

Y es que, al inicio del clip, se logra ver a una niña, con la indumentaria del equipo, arrodillada en el césped, alineando las marcas de la cancha. Posteriormente, ella agarra una máquina para trazar líneas y completa el símbolo femenino bajo el círculo central. Al pie de esta publicación, el quipo español escribió: "Un símbolo que nos une generación tras generación".

Este clip generó un sin fin de críticas en contra del Real Sporting, donde usuarios se mostraban molestos por la forma en que esto fue visibilizado, asegurando que su acción y su idea fue un completo desacierto.

"Vergüenza felicitar así al día de la mujer", "¿Pero no tienen asesoras para estas cosas" Madre de Dios. Equipo femenino es lo que deberías de anunciar", "Que grosería que hayan subido esto", "“El día es jodidísimo. No somos tan gilipollas como para poner a una mujer barriendo. Cuando provocas esta reacción, es evidente que la idea está mal ejecutada. Para pintar el símbolo de Venus y que resaltase sobre el resto, había que borrar alguna línea. Lo está humedeciendo. No es una chica barriendo. El error fue grabar el proceso. Está claro, el error es muy grave, es una cagada", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.