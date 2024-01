Vidas Pasadas: una historia de amor que dejará huella en La Laguna

"Es una maravillosa historia de amor. Probablemente, la película más bonita que verás este año", dice la experta en cine, Irene Crespo de Cinemanía, acerca del filme Vidas pasadas.

Nominada al Oscar 2024 como Mejor película, esta coproducción surcoreana-americana, dirigida por Celine Song, llegará a los cines locales el primero de febrero.

Sin embargo, El Siglo de Torreón, en coordinación, con Zima y Cinépolis Cuatro Caminos, ofrecerán esta cinta en exclusivo estreno este martes 30 de enero. Las invitaciones serán otorgadas a través de una dinámica para nuestros suscriptores y otras más se darán a través de nuestra página de Facebook.Greta Lee, Yoo Teo, John Magaro, Choi Won-young y Jonica T. Gibbs conforman el elenco de Vidas pasadas, la ópera prima de Celine Song.En la trama, "Nora" (Greta) y "Hae Sung" (Yoo Teo), son dos amigos de la infancia que tienen una fuerte conexión, pese a que se separaron cuando la familia de "Nora", que entonces tenía solo 10 años, emigró desde Corea del Sur a Canadá.

Tiempo después, cuando "Nora" se encuentra estudiando teatro en Nueva York, ambos se reencuentra conde forma inesperada y pasarán juntos una semana que les enfrentará al amor, al destino y a las elecciones que componen una vida.

Vidas pasadas se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 21 de enero de 2023 y posteriormente arribó a los cines de Estados Unidos.

(ESPECIAL)

La película recibió reseñas positivas de los críticos, con elogios enfocados al guion y la dirección de Celine Song, su estilo visual y la labor que hicieron los actores Lee, Yoo y Magaro.

De igual manera, Vidas pasadas se colocó entre las 10 mejores películas de 2023 de acuerdo con National Board of Review y el American Film Institute. No hay duda de que Vidas pasadas ha sido un filme revelación del año"El hecho de que el público de todo el mundo responda a la película, y que sea una conversación personal la que mantienen con ella, es realmente asombroso.

"Esto me hace sentir menos sola, y eso es lo que sueñas como artista: que tu obra, cuando está en manos del mundo, te haga sentir menos sola", dijo la directora Celine Song a la revista Vanity Fair en su edición española.

El largometraje, Vidas pasadas, aunque se ubica en la Ciudad de Nueva York muestra la historia de un inmigrante coreano.

Ante esta situación y otras más, como ciertos detalles del guion, generaron angustia a Celine, pues le preocupaba que su cinta no tuviera cabida en la Meca del Cine.

"Esto podría significar que nadie va a querer interesarse por un guion bilingüe en el que no puedes pensar inmediatamente en una estrella de cine para meterla. No sé si Hollywood querría hacer esta película, porque estructuralmente me está diciendo que no" contó a Vanitiy Fair.